Vietcombank xây dựng trường cho học sinh trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công trình Trường Tiểu học Hoàng Trù được khởi công xây dựng từ ngày 25/09/2019 với quy mô xây dựng mới khối nhà học 2 tầng gồm 16 phòng học, 3 phòng chức năng, 2 khu vệ sinh nam nữ, tổng diện tích xây dựng gần 2.000m2; sân trường được lát gạch có tổng diện tích trên 4.000m2, hê thống bồn hoa cây cảnh và mương thoát nước cũng được đầu tư xây dựng mới. Đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn cho biết, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng là động lực, là tiền đề vững chắc để Trường Tiểu học Hoàng Trù phấn đấu đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và xã Kim Liên sớm được công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ông Nguyễn Mỹ Hào – Thành viên HĐQT Vietcombank trao biển tượng trưng số tiền 15 tỷ đồng của Vietcombank tài trợ xây dựng Trường tiểu học Hoàng Trù

Tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo Vietcombank chia sẻ với các đại biểu một số thông tin nổi bật của Vietcombank trong hành trình 58 năm xây dựng, phát triển với lịch sử, truyền thống để tạo dựng nên một ngân hàng lớn mạnh về quy mô, chuẩn mực về hoạt động và hiệu quả trong kinh doanh.

Trong 5 năm trở lại đây, Vietcombank đã nổi lên như một hiện tượng của ngành Ngân hàng với quy mô kinh doanh tăng trưởng cao, chất lượng và hiệu quả, bình quân hàng năm tăng trưởng 20%, tổng tài sản đến nay đạt trên 1 triệu tỷ đồng, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt nhất tại Việt Nam, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, đặc biệt là hiệu quả kinh doanh cao nhất trong các TCTD tại Việt Nam. Năm 2019, Vietcombank đã đạt lợi nhuận trên 23 ngàn tỷ đồng (tương đương 1 tỷ đô la Mỹ) và lọt vào Top 200 tập đoàn tài chính ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn cầu.

Bên cạnh thành công trong kinh doanh, Vietcombank còn được biết đến là ngân hàng rất tích cực trong các hoạt động cộng đồng, an sinh xã hội. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, Vietcombank đã dành gần 1.000 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào các lĩnh vực y tế, giáo dục nhất là tại những vùng khó khăn. Đối với tỉnh Nghệ An, trong 5 năm qua, hệ thống Vietcombank cũng đã dành 132 tỷ đồng cho các hoạt động ASXH trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Việc khánh thành, đưa vào hoạt động Trường Tiểu học Hoàng Trù tại vùng đất hiếu học trên quê hương Hồ Chủ tịch đúng vào thời điểm vừa khai giảng năm học mới là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thể hiện tình cảm đặc biệt của tập thể Ban lãnh đạo và CBNV Vietcombank dành cho các em học sinh và người dân quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vietcombank mong muốn các thầy cô và các cháu học sinh luôn bảo quản ngôi trường khang trang, sạch đẹp; các thầy cô sẽ thực sự là những người mẹ hiền, ngôi trường sẽ là nơi mà các cháu muốn đến vào mỗi buổi sáng, đúng như khẩu hiệu “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” để nơi đây thực sự là một môi trường mà các cháu vừa học chữ, vừa học làm người, đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng phát biểu cảm ơn những đóng góp của Vietcombank đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và cho biết nhiều dự án, công trình được Vietcombank tài trợ vốn đã phát huy hiệu quả, giải quyết việc làm, đóng góp vào ngân sách của tỉnh. Bên cạnh đó, Vietcombank cũng đã tài trợ cho tỉnh Nghệ An 132 tỷ đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội; đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền huyện Nam Đàn và nhà trường, trong quá trình xây dựng công trình đã tạo mọi điều kiện và chỉ đạo sát sao để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Thay mặt tập thể giáo viên, phụ huynh và các em học sinh, cô giáo Vương Hồng Liên - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Trù đã phát biểu bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự hỗ trợ ý nghĩa của Ban lãnh đạo và tập thể CBNV Vietcombank để địa phương có được ngôi trường khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức dạy và học của thầy và trò nhà trường, là nguồn khích lệ động viên vô cùng to lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường, đồng thời cam kết nhà trường sẽ sử dụng, bảo quản ngôi trường mới đúng mục đích, hiệu quả, bền vững, phấn đấu xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Trù ngày càng phát triển, là một trong những trường chuẩn quốc gia có môi trường giáo dục lành mạnh, có hiệu quả giáo dục cao.

Tiết mục văn nghệ của các cháu học sinh Trường tiểu học Hoàng Trù biểu diễn chào mừng buổi lễ

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng nhà trường món quà là Tivi 65 inch; Ban Lãnh đạo Vietcombank cũng đã trao quà tặng cho nhà trường là 3 bộ máy tính phục vụ cho công tác dạy và học.

Trong khuôn khổ buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương, gắn biển công trình, đi tham quan các phòng học, khu nhà ăn, khuôn viên mới xây dựng, chia sẻ niềm vui chung với các thầy cô, phụ huynh và các em học sinh.