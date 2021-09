Vietcombank tặng gói an sinh xã hội 100 tỷ đồng cho Sở Y tế TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 09/09/2021, tại trụ sở Sở Y tế TP HCM, Vietcombank và Sở Y tế TP.HCM phối hợp tổ chức chương trình trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 100 tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Đặng Hoài Đức - Uỷ viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng bộ VPĐD phía Nam, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (bên phải) trao biển tượng trưng tài trợ cho đại diện Sở Y tế TPHCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Hoài Đức - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ VPĐD phía Nam, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank khẳng định, với vai trò huyết mạch của nền kinh tế, ngân hàng là lĩnh vực hoạt động kinh doanh liên tục.

Do đó, dù trong điều kiện dịch bệnh, các cán bộ Vietcombank vẫn làm việc hằng ngày để đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt, an toàn. Vietcombank đã nhận được sự hỗ trợ quý báu từ đội ngũ y bác sỹ và cán bộ y tế để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ nhân viên, đặc biệt là các chi nhánh trên địa bàn TP.HCM.

Ông Đặng Hoài Đức - Uỷ viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng bộ VPĐD phía Nam, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank phát biểu tại buổi lễ.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ, lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Ủy ban MTTQ Việt Nam, từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2020 đến nay, Vietcombank có 8 đợt giảm lãi suất để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; giảm lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng. Tổng số tiền lãi Vietcombank hỗ trợ khách hàng trên toàn quốc cả năm 2021 là 7,100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tính từ đầu năm 2020 đến nay, Vietcombank cam kết và tài trợ lên đến 368 tỷ đồng để hỗ trợ các địa phương và ngành y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Riêng với ngành y, từ đầu năm, Vietcombank liên tục ban hành nhiều gói sản phẩm tín dụng, dịch vụ thanh toán, quản lý hệ thống nhằm hỗ trợ các bệnh viện trong vận hành và nâng cao hiệu quả công tác.

Ông Đặng Hoài Đức - Uỷ viên BCH Đảng bộ Vietcombank, Bí thư Đảng bộ VPĐD phía Nam, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank (thứ tư từ phải sang) chụp ảnh cùng đại diện Sở Y tế TP.HCM và các đại biểu tham dự.

Đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với biến chủng mới có tốc độ lây nhiễm cao khiến quy mô và diễn biến của đợt dịch này phức tạp hơn nhiều so với các đợt dịch trước, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế.

Với mong muốn chia sẻ sự vất vả của tập thể y bác sỹ cũng như đồng hành với Sở Y tế TP.HCM, tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo Vietcombank, ông Đặng Hoài Đức - Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư Đảng bộ VPĐD phía Nam, Phó Tổng Giám đốc đã trao tặng gói an sinh xã hội trị giá 100 tỷ đồng cho đại diện Sở Y tế TP.HCM, góp phần hỗ trợ hơn 40 bệnh viện/cơ sở y tế trên địa bàn thành phố có thêm nguồn lực trong công tác phòng chống dịch.

Hoạt động này của Vietcombank tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ trong "hành trình xanh" đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng.