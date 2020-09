Vietcombank: Tâm huyết với công tác An sinh xã hội và Hỗ trợ cộng đồng

Trong gần 35 năm qua, cùng với những thành tựu đổi mới kinh tế, phát triển mạnh mẽ kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia, Việt Nam đã có những nỗ lực to lớn, đầu tư nguồn lực và đổi mới cơ chế, chính sách để thực hiện ASXH, chăm lo cải thiện không ngừng cuộc sống của người dân. Trong đó, Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc tổ chức thực hiện chính sách ASXH, đồng thời phát huy vai trò và trách nhiệm của cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc bảo đảm ASXH theo tinh thần xã hội hóa, tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm các điều kiện sống của họ.

Ttheo tinh thần đó, nhiều doanh nghiệp trong đó có Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã luôn đồng hành và chung tay cùng các hoạt động ASXH trên khắp cả nước cùng cộng đồng.

Vietcombank với tâm huyết thực hiện công tác ASXH

Là ngân hàng có bề dày truyền thống lâu đời nhất, chủ lực và chủ đạo của Ngành, Vietcombank đang ngày một khẳng định vai trò tiên phong, dẫn dắt để vươn tới vị thế số 1 Việt Nam bằng những thành tựu kết quả kinh doanh ấn tượng. Năm 2019 vừa qua, Vietcombank là ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất, đạt một tỷ USD (hơn 23 nghìn tỷ đồng), là doanh nghiệp niêm yết nộp ngân sách lớn thứ hai, đồng thời là ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Trải qua hơn 57 năm thành lập và phát triển, Vietcombank đã và đang khẳng định vị thế là NHTM lớn, có chất lượng quản trị tốt nhất, hoạt động hiệu quả cao nhất, chất lượng nguồn nhân lực tốt nhất tại Việt Nam và trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Trong suốt chặng đường phát triển đó, Vietcombank luôn dành sự quan tâm đặc biệt cùng tâm huyết và những đóng góp thiết thực cho công tác ASXH.

Việc tham gia tích cực vào các chương trình ASXH không chỉ thể hiện trách nhiệm của Vietcombank đối với cộng đồng mà còn là nguyện vọng chung của toàn thể cán bộ, nhân viên (CBNV) nhằm hướng tới một ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng, lan tỏa bản sắc nhân văn là “Trọng Đức, gần gũi, biết thông cảm và sẻ chia”.

Hằng năm, bằng sự đóng góp của gần 18.000 CBNV, người lao động (NLĐ), Vietcombank dành hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình ASXH. Trọng tâm mà Vietcombank hướng tới là các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà cho người nghèo, gia đình chính sách, thương bệnh binh… Đặc biệt quan tâm đầu tư cho vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các huyện nghèo, xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hải đảo…

Năm 2020 này, mặc dù kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp và Ngân hàng bị ảnh hướng lớn, song với tinh thần và trách nhiệm cùng sự kiên trì về định hướng xuyên suốt, không ngắt quãng, đứt đoạn trong hoạt động ASXH, ngay từ những ngày đầu năm, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 18/01/2020 tại tỉnh Hà Tĩnh, đích thân Chủ tịch HĐQT Vietcombank cùng Đoàn công tác đã phối hợp với địa phương tổ chức trao tặng 100 căn nhà nhân ái (trị giá 5 tỷ đồng) và đến thăm hỏi, tặng 1.000 suất quà (trị giá 500 triệu đồng), mang Tết ấm đến với hộ nghèo, hộ cận nghèo của huyện Hương Sơn…

Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (đứng giữa) trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Vietcombank tại Lễ phát động Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 do UBTWMTTQ Việt Nam phát động với sự chứng kiến của Thủ tướng và lãnh đạo các bộ/ban/ngành.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hình ảnh những người thầy thuốc tận tâm, tận lực ngày đêm túc trực vừa hết lòng cứu chữa bệnh nhân vừa làm công tác trấn an tâm lý, động viên, chăm sóc bệnh nhân để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID - 19 đã làm lay động hàng triệu con tim Việt Nam, tập thể CBNV, NLĐ Vietcombank đã ngay lập tức hành động và chung tay hỗ trợ.

Sự chi viện kịp thời, đúng lúc của Vietcombank cho chiến trường “chống dịch như chống giặc” lan tỏa trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực: Cụ thể là trao tặng tiền để mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất phòng chống dịch: Trao 10 tỷ đồng trong khuôn khổ Lễ phát động toàn dân ủng hộ tham gia phòng, chống dịch COVID-19 do UBTƯMTTQ Việt Nam tổ chức vào sáng ngày 17/03/2020.

Tiếp đó, tại khắp các chi nhánh/đơn vị trong toàn hệ thống Vietcombank trên cả nước đã tích cực hưởng ứng: Vietcombank Hà Tĩnh ủng hộ số tiền 1 tỷ đồng cho UBMTTQ huyện Hương Sơn và Sở Y tế; Vietcombank Bình Dương đã phối hợp cùng UBMTTQ tỉnh trao ủng hộ 120 triệu đồng. Vietcombank Hải Dương ủng hộ 100 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID -19 tại địa phương.

Vietcombank Hưng Yên đã trao 100 triệu đồng cho UBMTTQ tỉnh và UBMTTQ thị xã Mỹ Hào để chính quyền và nhân dân tỉnh mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế nhằm đối phó dịch bệnh, bảo đảm ASXH, đời sống và sức khỏe nhân dân. Vietcombank Kon Tum ủng hộ 70 triệu đồng phòng chống dịch COVID-19; Vietcombank Nghi Sơn ủng hộ 30 triệu đồng thông qua UBMTTQ huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa… Mới đây nhất, chiều ngày 13/8/2020, đại diện Vietcombank đã trao tặng UBND TP Đà Nẵng số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ thành phố mua sinh phẩm chẩn đoán COVID-19.

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (thứ 6 từ phải sang) và Đ/c Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank (thứ 6 từ trái sang) cùng các đ/c lãnh đạo tỉnh Yên Bái cắt băng khánh thành công trình nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH&THCS Viễn Sơn (Yên Bái) do Vietcombank tài trợ xây dựng.

Còn trong lĩnh vực Y tế - Tiếp sức y tế, các hành động cụ thể, thiết thực có thể kể đến như: Vietcombank tặng 01 xe cứu thương, 02 máy siêu âm màu cho tỉnh Hưng Yên; 11 chi nhánh Vietcombank trên địa bàn TP. HCM đã đến thăm hỏi, chia sẻ và trao tặng hóa chất xét nghiệm Sars-CoV-2 trị giá gần 1,2 tỷ đồng cho Viện Pasteur TP. HCM. Vietcombank Kỳ Đồng tặng 02 bộ đặt nội khí quản hiện đại có camera cho Bệnh viện Nhân dân 115 để hỗ trợ công tác điều trị người bệnh, đặc biệt cần thiết cho những bệnh nhân suy hô hấp nặng…

Vietcombank Hoàng Mai trực tiếp trao tặng 6.000 khẩu trang y tế và 30 bộ quần áo phòng dịch đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các bác sỹ, nhân viên y tế, đội ngũ cán bộ tuyến đầu trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh của bệnh viện Bạch Mai. Vietcombank Hưng Yên quyên góp ủng hộ 160 triệu đồng gửi tới các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch của tỉnh; Tập thể CBNV Vietcombank Long An quyên góp ủng hộ trên 62 triệu đồng.

Vietcombank Quảng Ngãi phối hợp với Hội chữ thập đỏ phường Trần Phú – TP Quảng Ngãi tổ chức tặng 500 khẩu trang và 500 chai nước rửa tay sát khuẩn cho người dân trên địa bàn; Vietcombank Bà Rịa đã trực tiếp trao tặng 1.500 khẩu trang y tế đạt tiêu chuẩn chất lượng cho các bác sỹ, nhân viên y tế, đội ngũ cán bộ tại Bệnh viện Bà Rịa.

Vietcombank Gia Lai tặng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn trị giá 50 triệu đồng cho Bệnh viện đa khoa tỉnh. Vietcombank Quảng Trị ủng hộ 50 triệu đồng cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Và mới đây nhất, sáng ngày 20/08/2020, Vietcombank Thanh Hóa đã tiến hành trao ASXH 5000 bộ xét nghiệm Sars- Cov-2 cho tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với 2 hoạt động trên, tập thể CBNV, NLĐ Vietcombank còn chung tay góp sức với các tổ chức đoàn thể tạo nên rất nhiều hoạt động ý nghĩa: Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, các mặt hàng nông sản của Việt Nam bị ảnh hưởng lớn, hàng trăm tấn dưa hấu của nông dân miền Nam đến vụ thu hoạch bị ùn ứ, không tiêu thụ được. Nhiều người nông dân đứng trước nguy cơ trắng tay, khi không bán được nông sản.

Đ/c Đào Minh Tuấn – Phó TGĐ, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (đứng giữa) trao biển tượng trưng số tiền ủng hộ người nghèo của Vietcombank và chụp ảnh lưu niệm cùng Đ/c Vương Đình Huệ (bên trái) - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng (nay là Bí thư Thành ủy Hà Nội) và đ/c Trần Thanh Mẫn (bên phải) – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam.

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, Công đoàn Vietcombank Bắc Giang phát động CBNV mua dưa hấu ủng hộ người nông dân. Thông qua Hội doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang làm đầu mối liên hệ với chính quyền địa phương các tỉnh phía Nam, đặt mua số lượng 1,5 tấn dưa hấu, góp phần cùng cả nước chung tay giúp người nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn. Vietcombank Tây Hà Nội ủng hộ 2 tạ gạo tại cây ATM gạo đầu tiên ở Hà Nội để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Vietcombank Lào Cai phối hợp với Trường Cao đẳng Lào Cai cấp phát hơn 2 tấn gạo hỗ trợ cho hơn 200 hộ dân, các hộ dân, người lao động tại xã Liên Minh, là xã vùng cao khó khăn nhất của thị xã Sa Pa trong đó, mỗi hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được trao 10 kg, hộ cận nghèo 5 kg…

Công ty cho thuê tài chính Vietcombank ủng hộ 1 tấn gạo và tham gia hỗ trợ cấp phát gạo ở điểm phát gạo miễn phí. Vietcombank Hạ Long ủng hộ 10.000 quả trừng gà cho bữa ăn tại khu cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Quảng Ninh… và rất nhiều hoạt động khác trên toàn hệ thống.

Luôn hướng đến cộng đồng, xã hội

Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển, bên cạnh việc hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Vietcombank luôn nỗ lực để đem lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và quan tâm, chú trọng đến công tác ASXH, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành ngân hàng.

Riêng trong năm 2020, tính đến quý II/2020, Vietcombank đã cam kết, thực hiện tài trợ với số tiền là hơn 196 tỷ đồng, với nhiều chương trình có ý nghĩa như: Ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trị giá hơn 40 tỷ đồng; tài trợ xây dựng trường THCS Lý Nam Đế, xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình trị giá 10 tỷ đồng v.v... Và chỉ trong 5 năm, từ năm 2015 đến nay, Vietcombank đã thực hiện các hoạt động ASXH với tổng giá trị hơn 960 tỷ đồng.

Đây là những minh chứng rõ nét về tình cảm của tập thể CBNV, NLĐ Vietcombank với mong muốn chung tay góp sức, phần nào góp phần hỗ trợ cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong công tác ASXH, từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng của nhân dân; góp phần quan trọng tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, đưa Việt Nam phát triển, thịnh vượng và hòa nhập, sánh vai cùng các nước 5 châu trên thế giới như ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.