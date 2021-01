Vietcombank nhận 2 danh hiệu do The Asian Banker trao tặng

(VTC News) -

Ngày 19/01/2021, thông qua chương trình trực tuyến toàn cầu, tạp chí The Asian Banker đã trao tặng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) danh hiệu “Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch COVID-19” và trao tặng ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”.

Giải thưởng “Leadership Achievement” của The Asian Banker ra đời năm 2005, được tổ chức ba năm một lần nhằm vinh danh các lãnh đạo, Chủ tịch và Tổng Giám đốc trong lĩnh vực tài chính. Đây là giải thưởng được đánh giá cao nhất dành cho các cá nhân trong lĩnh vực tài chính ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giải thưởng được các chuyên gia kinh tế độc lập xét duyệt, dựa trên kết quả kinh doanh của ngân hàng trong 3 năm liên tiếp. Giải thưởng được xét duyệt bởi đội ngũ cố vấn là những lãnh đạo trong ngành, thông qua quá trình khắt khe, kéo dài 3-4 tháng, lựa chọn từ hơn 250 định chế trong khu vực.

Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành nhận danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” do The Asian Banker trao tặng

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, The Asian Banker đặc biệt tập trung vào đánh giá các ngân hàng và lãnh đạo các đơn vị dựa trên hiệu quả kinh doanh, khả năng lãnh đạo và các chính sách ứng phó với đại dịch. Danh hiệu “Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch COVID-19“ dành cho Vietcombank và danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” dành cho Chủ tịch HĐQT Vietcombank nhằm ghi nhận và vinh danh những nhà lãnh đạo xuất sắc, nổi bật, có chính sách hợp lí cho khách hàng và đóng góp đáng kể cho cộng đồng.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh của Vietcombank năm 2020 và đặc biệt là các nỗ lực của Vietcombank trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19 cùng với những hành động thiết thực và hiệu quả trong việc chia sẻ với các doanh nghiệp, người dân và cộng đồng trước những khó khăn vì đại dịch, tạp chí The Asian Banker đã trao tặng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Lãnh đạo Vietcombank những danh hiệu nêu trên. Được biết, tại Việt Nam, ông Nghiêm Xuân Thành – Chủ tịch HĐQT Vietcombank là cá nhân duy nhất là lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành được The Asian Banker lựa chọn và trao tặng danh hiệu vinh danh.

Danh hiệu “Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch COVID-19” và danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam” do The Asian Banker trao tặngg

Vinh dự nhận hai giải thưởng cho tập thể và cá nhân, ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TƯ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã bày tỏ: “Đây là niềm vinh dự và tự hào không chỉ cho cá nhân tôi mà đó chính là tôn vinh cho hơn 18.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống Vietcombank đã đồng hành cùng Ban lãnh đạo, nỗ lực để Vietcombank đạt được những thành quả to lớn trong phòng chống đại dịch COVID-19 và kết quả kinh doanh ấn tượng.

Năm 2020, xảy ra đại dịch COVID-19 ảnh hưởng quy mô toàn cầu và tác động tới nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội và quan hệ kinh tế. Trong bối cảnh đó, để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, Vietcombank đã triển khai 5 lần cắt giảm lãi suất hỗ trợ chia sẻ cho khách hàng gần 4.000 tỷ đồng.

Với những biện pháp nhanh chóng, kịp thời, đồng bộ và quyết liệt phù hợp với diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19, chúng tôi mong muốn cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ với khách hàng, qua đó góp phần ổn định kinh tế xã hội đất nước và chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch COVID-19.

Thay lời cho Ban lãnh đạo Vietcombank, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của NHNN, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW cùng niềm tin của hàng nghìn cổ đông, hàng triệu khách hàng, sự hỗ trợ, đồng hành của toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank trong thời gian qua. Xin cảm ơn và mong chúng ta cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”.

The Asian Banker là một trong những tên tuổi hàng đầu châu Á trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với lượng độc giả khá lớn gồm các doanh nhân trong khu vực và trên thế giới. Hàng năm, Tạp chí tổ chức bình chọn rất nhiều các hạng mục giải thưởng nhằm vinh danh các ngân hàng, tổ chức tài chính, đạt được kết quả tốt trong khu vực như: Transaction Banking Awards, Retail Banking Awards, Asian Banker 500… Website của The Asian Banker có khoảng 530.000 lượt xem mỗi năm, trong đó hơn 30.000 nhà quản lý cấp cao trên toàn cầu truy cập vào các dịch vụ thông tin của The Asian Banker trên nhiều nền tảng thông tin khác nhau.