Vietbank tài trợ xây cầu Tập đoàn 2, xã Thạnh Phú, Cần Thơ 

(VTC News) -

Cầu Tập đoàn 2 cũ là cây cầu gỗ được dựng lên từ năm 1990 với chiều rộng 1,2m dài 40m không có lan can và là cây cầu nối liền tuyến đường giao thông huyết mạch giữa ấp Ban Lợi và ấp 1 của xã Thạnh Phú, nơi mà hàng ngày có hàng nghìn người dân và học sinh của 3 trường Tiểu học Thạnh Phú 1, 2 và 3 qua lại.

Trải qua gần 30 năm mưa nắng đã khiến cho cây cầu xuống cấp trầm trọng, toàn bộ gỗ của cây cầu đã mục nát, rơi rụng tạo nên những lỗ hổng lớn trên mặt cầu và người dân đã dùng những thanh gỗ khác lấp tạm lên những lỗ hổng này để đi lại.

Đại diện Vietbank cùng người dân xã Thạnh Phú khánh thành cầu Tập đoàn 2.

Trong số những chân cầu mục nát, đã có chân cầu bị gãy ngang thân từ rất lâu nhưng người dân vẫn dùng những dây thép để gia cố lại với hy vọng nó có thể chống đỡ thêm được ngày nào hay ngày đó. Tuy nhiên, sự níu kéo với cây cầu quá cũ kỹ, già nua ấy cũng đã mang đến những nguy hiểm và ám ảnh rất lớn cho người dân nghèo nơi đây.

Bà Nguyễn Thị Út Diễm, 56 tuổi ngụ ở ấp 1, xã Thạnh Phú chia sẻ: “Cây cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu mục nát tạo nên nhiều lỗ hổng, nhiều người đi bộ qua cầu còn sợ lọt chân rớt xuống sông, ở trong ấp có bà Năm lớn tuổi đi bộ qua cầu không dám đi vì cầu đung đưa nên bà đành phải bò trên mặt cầu để qua sông. Chưa kể mỗi khi có gia đình có người bệnh, xe cấp cứu không vào được mà phải chở bằng xe gắn máy qua cây cầu này là thót tim, phần vì sợ trơn trượt mất tay lái lao xuống sông, phần thì sợ cây cầu sập xuống vì thành cầu và cả chân cầu đều mục hết”.

“Cũng đã có nhiều người đi xe qua cầu bị rớt xuống sông, nhất là các cháu nhỏ đi học qua, gần đây nhất có cô mang bầu vừa đi xe lên cầu đã lao cả người và xe xuống sông, may mà được người dân hô hoán vớt lên đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, mẹ tròn con vuông”, bà Diễm chia sẻ thêm.

Ngày hôm nay cây cầu gỗ cũ kỹ ấy đã không còn mà nó đã nhường lại cho một cây cầu bê tông khang trang vững chắc rộng 4m, dài hơn 70m bao gồm cả cầu và đường dẫn, nối thẳng ra quốc lộ, giúp người dân vận tải hàng hóa, tiết kiệm thời gian và tiền bạc, xe cứu thương cũng có thể vận chuyển người bệnh qua cầu. Đặc biệt sẽ không còn cảnh dân người ở hai bên cầu phải thay nhau canh chừng bởi rủi ro sẽ có người qua cầu bị rớt xuống sông nữa.

Ông Vũ Khắc Hòe, Trưởng thôn ấp An Lợi cho biết: “Cây cầu cũ đã xuống cấp, địa phương chưa có ngân sách, người dân thu nhập chủ yếu là thuần nông, nghèo nên chưa có điều kiện để xây cầu mới. Với sự giúp đỡ của Ngân hàng Vietbank và các hảo tâm cùng chung tay với người dân chúng tôi xây dựng được cây cầu mới khang trang, vững chắc này giúp cho người dân ở 2 ấp Ban Lợi và ấp 1 của xã Thạnh Phú qua lại, giao thương. Thay mặt cho người dân, tôi xin cảm ơn nhà tài trợ Vietbank rất nhiều”.

Sau hơn 2 tháng triển khai, cầu Tập đoàn 2 đã chính thức được khánh thành và đi vào sử dụng trong niềm vui, hạnh phúc của người dân ấp 1 và ấp Ban Lợi, xã Thạnh Phú, đặc biệt là các em học sinh của 3 trường Tiểu học Thạnh Phú 1, 2 và 3 trên địa bàn và người dân ở các vùng lân cận.

Được biết, cầu Tập đoàn 2 này được tài trợ bởi cá nhân ông Dương Nhất Nguyên - Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank, người thường xuyên đồng hành và đóng góp vào các hoạt động xã hội từ thiện của Vietbank tại nhiều địa phương trên cả nước.

Và đây cũng là cây cầu thứ 2 Vietbank tài trợ kinh phí xây dựng trên địa bàn xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. HCM. Trước đó, Vietbank cũng đã tổ chức các chương trình như: Tài trợ 5 tỷ đồng xây dựng 6 cây cầu ở xã biên giới tại tỉnh Long An; Trao 100 tấn gạo cho người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19; Trao 50.000 khẩu trang y tế cho Sở Y tế TP.HCM, Trao hệ thống máy lọc nước cho trường Mẫu Giáo Krong, huyện Krong, tỉnh Gia Lai; Tài trợ xây cầu giao thông nông thôn; Tài trợ học bổng; Hiến máu nhân đạo; Tài trợ mổ tim, Ủng hộ đồng bào bão lũ miền Trung, Hiến máu nhân đạo, trao 760 máy tính cho các chùa và trường học; Phối hợp với Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức chương trình khám bệnh, trao quà và phát thuốc miễn phí cho 300 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại Long An; Chung tay vì người nghèo… Trong thời gian tới, Vietbank sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội nhằm phát huy tinh thần chung tay vì sự phát triển chung của xã hội.