Việt Nam xác minh thông tin nồng độ phóng xạ cao bất thường ở Biển Đông

Liên quan tới tuyên bố của chuyên gia Philippines cho biết nồng độ phóng xạ Iodine-129 cao bất thường ở gần các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép trên Biển Đông, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết:

"Các cơ quan chức năng Việt Nam quan tâm và đang xác minh thông tin trên. Cần nói thêm rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 quy định rõ ràng các quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ và gìn giữ môi trường biển, cũng như tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển được xác định phù hợp với UNCLOS 1982".

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng.

Cũng theo bà Hằng, việc sử dụng, khai thác, vận chuyển phương tiện, thiết bị, vật liệu có nguy cơ gây mất an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân cần tuân thủ quy định luật pháp quốc tế, các quy tắc, quy chuẩn về bảo đảm an toàn bức xạ và an toàn hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và không gây ảnh hưởng đến duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trước đó, các chuyên gia thuộc Bộ Khoa học công nghệ và Viện nghiên cứu hạt nhân Philippines thông báo phát hiện nồng độ phóng xạ đo được ở các rạn san hô trên Biển Đông. Các vị trí ghi nhận nồng độ cao nhất nằm gần các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng ở vùng biển này.

Giám đốc Viện nghiên cứu hạt nhân Philippines cho biết những phát hiện về nồng độ phóng xạ bất thường đã được báo cáo một hội nghị trực tuyến của Mạng lưới các cơ quan quản lý năng lượng hạt nhân ASEAN hồi tuần trước.

Ông này khẳng định quan chức một số nước ASEAN đã "rất quan ngại" khi nghe về thông tin trên.

Iodine-129 hiếm khi xuất hiện trong tự nhiên. Nó xuất hiện chủ yếu sau các vụ nổ hạt nhân hoặc trong quá trình tái xử lý năng lượng hạt nhân và thường được các trung tâm khoa học trên khắp thế giới theo dõi để làm bằng chứng phát hiện các vụ thử vũ khí hạt nhân hoặc sự cố hạt nhân.