Việt Nam tiếp nhận 740.000 liều vaccine Spunik V

(VTC News) -

Đây là lô vaccine Sputnik V đầu tiên về Việt Nam sau chuyến thăm Nga và làm việc với lãnh đạo Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hôm 27/9.

Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam tiếp nhận số lượng vaccine Spunik V lớn nhất. Đơn vị tiếp nhận là Công ty TNHH MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech). Vabiotech - đối tác chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga.

Theo Vabiotech, đơn vị đã nhận số lượng lớn bán thành phẩm để sản xuất vaccine Sputnik V trong nước. Dự kiến, từ nay đến tháng 6/2022, Vabiotech sản xuất khoảng 40 triệu liều. Tất cả số vaccine được cung cấp và sản xuất trong nước được sử dụng tiêm miễn phí cho người dân trong chương trình tiêm chủng mở rộng.

Trước đó ngày 24/9, Vabiotech công bố sản xuất thành công lô vaccine Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam. Lô vaccine Sputnik V mã số SV-030721M trước đó được Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamaleya, LB Nga phân tích, thẩm định, đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn.

Vaccine Sputnik V phát triển dựa trên nền tảng véc-tơ adenovirus được đăng ký đầu tiên trên thế giới, lịch tiêm là 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí “The Lancet” cho thấy, Sputnik V đạt hiệu quả lên tới 91,6 %. Riêng với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỷ lệ này là 91,8%. Sau tiêm, 98% tình nguyện viên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Theo dữ liệu về tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 ở những người được tiêm chủng vaccine Sputnik V từ ngày 5/12 đến ngày 31/3 tại Nga, hiệu quả bảo vệ của Sputnik V là 97,6%;

Sputnik V được sản xuất dựa trên nền tảng công nghệ véc-tơ đã được chứng minh tính an toàn, hiện không ghi nhận dị ứng nghiêm trọng do vacicne này gây ra. Do sử dụng 2 véc-tơ khác nhau cho hai mũi tiêm trong một đợt tiêm chủng, nên Sputnik V cung cấp khả năng miễn dịch trong thời gian dài hơn so với vaccine sử dụng cùng cơ chế phân phối cho cả hai mũi tiêm.

Nhiệt độ bảo quản của Sputnik V ở 2 – 8 độ C, có thể được bảo quản trong tủ lạnh thông thường (đáp ứng các yêu cầu về an toàn và vô trùng) mà không cần đầu tư thêm vào cơ sở hạ tầng dây chuyền lạnh.

Tại Việt Nam, vaccine Sputnik V đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp 23/3.

Ngày 21/7, Vabiotech công bố việc sản xuất thử nghiệm vaccine Sputnik V tại Việt Nam.