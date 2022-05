Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo nửa triệu USD cho Ukraine

(VTC News) -

Về tình hình Ukraine, Việt Nam và Nhật Bản khẳng định tôn trọng nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nước; không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; kêu gọi các bên kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio hôm 1/5. (Ảnh: VOV)

Việt Nam bày tỏ quan điểm toàn diện về vấn đề nhân đạo tại Ukraine; sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán. Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế.

Tại cuộc hội đàm sáng 1/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng đã trao đổi ý kiến thực chất về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm khác, cũng như các thách thức an ninh phi truyền thống.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết tăng cường phối hợp duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực; tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại Biển Đông; thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 trong các hoạt động trên biển, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm hoàn thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam, cùng với một số nước Đông Nam Á khác và các nước châu Âu. Tình hình Ukraine là một trong những chủ đề chính được thảo luận, đồng thời Nhật Bản cũng dự định xác nhận lại sự hợp tác với các nước hướng tới thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, cùng với lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự Hội thảo hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng.