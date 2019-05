Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị ASEAN - Trung Quốc về Biển Đông vào cuối năm

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) lần thứ 17 vừa diễn ra trong hai ngày 17-18/5 tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng (ngoài cùng bên phải) và quan chức các nước tại Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN - Trung Quốc về thực hiện DOC lần thứ 17 ở Hàng Châu, Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng đoàn Việt Nam, ghi nhận tiến triển đạt được trong thực hiện DOC và đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Bên cạnh đó, Thứ trưởng chia sẻ quan ngại về những phức tạp ở Biển Đông vốn có nguyên nhân từ cạnh tranh chiến lược các nước lớn, các hành động đơn phương trái với luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển 1982, nhất là các hoạt động quân sự hoá, cản trở việc duy trì hoà bình, ổn định, ảnh hưởng tới đàm phán COC.

Ông nhấn mạnh Biển Đông cũng đang đứng trước những thách thức khác như nạn đánh bắt cá trái phép, không khai báo và không theo quy định, ô nhiễm môi trường biển, rác thải nhựa... Thứ trưởng kêu gọi các nước nỗ lực chung tay thực hiện đầy đủ DOC, kiềm chế và không có các hành động làm phức tạp tình hình, không quân sự hoá và đẩy mạnh hợp tác xử lý những thách thức đang được đặt ra.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết để đóng góp vào tiến trình này, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị Quan chức Cao cấp ASEAN - Trung Quốc về thực hiện DOC lần thứ 18 vào nửa cuối năm 2019.

Trao đổi về tình hình Biển Đông và việc thực hiện DOC, các nước tham gia hội nghị tái khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, đồng thời cũng cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC. Hội nghị nhất trí với đề xuất của Việt Nam tổ chức hội thảo trong khuôn khổ DOC về đối xử công bằng, nhân đạo với ngư dân.

Về COC, hội nghị ghi nhận tiến trình đàm phán giữa ASEAN và Trung Quốc đang được triển khai đúng lộ trình, hướng tới hoàn tất vòng rà soát đầu tiên trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc (PMC) dự kiến được tổ chức cuối tháng 7, đầu tháng 8 tại Thái Lan.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đề nghị ASEAN và Trung Quốc nỗ lực đàm phán để đạt được một bộ quy tắc hiệu lực, thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật biển 1982 được cộng đồng quốc tế ủng hộ.

