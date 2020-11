Việt Nam sản xuất thành công chất sát trùng thế hệ mới TSN

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học đã sản xuất thành công nguyên liệu TSN, phức hệ Tannic – Nano bạc Plasma. Đây là một chất sát trùng thế hệ mới với khả năng diệt virus, vi khuẩn, vi nấm, đồng thời có khả năng làm liền da, niêm mạc và chống viêm tại chỗ hiệu quả. Nguyên liệu này được chuyển giao độc quyền từ Viện nghiên cứu công nghệ Plasma cho Innocare Pharma phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Lễ công bố và chuyển giao độc quyền nguyên liệu Nano bạc biến tính Plasma-TSN. Hoạt chất kiểm soát nhiễm trùng thế hệ mới.

Trong vài thập kỷ trở lại đây, Nano bạc được sử dụng rộng rãi làm chất sát trùng da niêm mạc do khả năng ức chế, tiêu diệt đến 650 loại vi khuẩn khác nhau và tương đối an toàn khi dùng ngoài. Tuy nhiên, các Nano bạc thông thường không có hiệu quả trên virus do bám dính kém. Chưa hết, chưa có một tiêu chuẩn nào về nano bạc được sử dụng trên người để đảm bảo hiệu quả, an toàn. Trong khi đó, y văn thế giới chỉ ghi nhận một vài loại nano bạc chuẩn hóa có khả năng kháng khuẩn mạnh, kháng virus, an toàn khi dùng.

Nguyên liệu TSN là một phức hệ Tannic – Nano bạc Plasma chuẩn hóa cao theo các tiêu chuẩn của một chất sát trùng thế hệ mới với các tác dụng nổi bật như kháng viurs, kháng khuẩn, kháng nấm, kháng viêm, liền da – niêm mạc hiệu quả. Đặc biệt, TSN hết sức an toàn khi sử dụng trên da và niêm mạc người.

TSN là kết quả hợp tác nghiên cứu giữa Viện nghiên cứu công nghệ Plasma và Innocare Pharma. Đáng chú ý, TSN là hoạt chất siêu kháng virus do Việt Nam làm chủ công nghệ, góp phần giúp chúng ta chủ động ứng phó với những nguy cơ lớn từ đại dịch do siêu vi như Cúm, SARs, COVID-19…, các bệnh lý nhiễm trùng hô hấp, nhiễm trùng da, niêm mạc có thể xảy đến trong tương lai.

Phức hệ TSN, hoạt chất siêu kháng virus đầu tiên từ Nano bạc

Phức hệ TSN là sự kết hợp của acid Tannic, một chất sát trùng, chống viêm, liền loét tự nhiên với hạt tinh thể Nano bạc tinh khiết. Acid Tannic trên bề mặt của phức hệ TSN có khả năng kết tụ protein trên vỏ và capsid của virus. Nhờ đó, các tinh thể Nano bạc được giải phóng và tiếp xúc tối đa với virus, và có thể tiêu diệt virus và ngăn chặn virus gây bệnh trong cả 4 bước.

Một số nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy phức hệ TSN có khả năng tiêu diệt nhiều loại virus khác nhau như Adenovirus, coronavirus, Cúm A, Herpes, bacteriophage,.... Thử nghiệm tại Viện kiểm nghiệm Vệ sinh an toàn thực phẩm Quốc gia cũng cho thấy TSN có khả năng tiêu diệt 100% bacteriophage virus trong vòng 30s.

TS. Đỗ Hoàng Tùng, chuyên gia công nghệ Plasma tại Viện nghiên cứu công nghệ Plasma, cho biết: “ Nguyên liệu TSN được nghiên cứu và kiểm soát hầu hết các đặc tính quan trọng được Y văn quốc tế ghi nhận là tối ưu và hiệu qua và an toàn như: Độ tinh khiết (tỷ lệ hạt nano >99% tổng lượng bạc), kích thước cầu khoảng 20nm, độ đồng đều cao, không lẫn tạp...”

Với hiệu quả kháng virus, vi khuẩn vượt trội và độ an toàn cao, phức hệ TSN được coi như 1 giải pháp hỗ trợ đắc lực cho các bác sỹ trong điều trị bệnh nhiễm trùng hô hấp, đặc biệt trong giai đoạn sớm hoặc phòng ngừa tái phát.

Cuộc cách mạng mới trong phòng chống và hỗ điều trị các bệnh nhiễm trùng hô hấp trên

Theo thống kê, có đến 70%-80% các bệnh nhiễm trùng hô hấp trên hiện nay là do virus gây ra. Biểu hiện ban đầu của thường là ho, rát họng, sưng amidan, hơi thở nóng, có đờm trong… sau đó có thể có nhiễm vi khuẩn, đặc biệt là liên cầu tan huyết nhóm A.

Các loại thuốc kháng sinh và chất sát khuẩn thông thường không tiêu diệt được virus khiến bệnh kéo dài và lây lan cộng đồng cao, trở thành đại dịch như Cúm A, SARs.. Xu hướng chung hiện nay là ưu tiên sử dụng các biện pháp sát trùng tại chỗ trong điều trị viêm đường hô hấp trên nhằm tăng cường hiệu quả điều trị, giảm nhanh triệu chứng, giảm tái phát, đặc biệt giảm rõ rệt nguy cơ kháng thuốc kháng sinh.

Chính vì vậy, Innocare Pharma đã cho ra đời Súc họng miệng PlasmaKare chứa phức hệ TSN độc quyền và keo ong chống viêm. Đây là sản phẩm có khả năng hỗ trợ tiêu diệt các virus, vi khuẩn trên niêm mạc miệng, họng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị viêm thanh quản, viêm họng, viêm amidan,… và các triệu chứng như ho, chảy mũi, nhiều đờm dính, rát họng, sưng amidan, loét họng miệng...

Về độ an toàn của Súc họng miệng PlasmaKare, nhờ khả năng chọn lọc và chuẩn hóa cao nguyên liệu TSN, sản phẩm trở nên an toàn có thể sử dụng được cho cả phụ nữ có thai và trẻ nhỏ, người bị bệnh lý tuyến giáp.

Bệnh lý đường hô hấp trên mấu chốt khỏi bệnh nằm ở việc xử lý trên niêm mạc đường hô hấp. Do đó, lựa chọn một chế phẩm chứa chất sát trùng thế hệ mới như Súc họng miệng PlasmaKare để giải quyết những vấn đề trên đường hô hấp trên là một ưu tiên và được các chuyên gia khuyến cáo.