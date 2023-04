Việt Nam 'rót' 21,9 tỷ USD đầu tư ra nước ngoài

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ kế hoạch và Đầu tư), 3 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt gần 119,5 triệu USD, bằng 56,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 21 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 113,3 triệu USD, bằng 62,8% so với cùng kỳ 2022. Có 7 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng thêm hơn 6,2 triệu USD, bằng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Viettel là một trong những tập đoàn gặt hái nhiều thành công khi đầu tư ra nước ngoài.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ghi nhận, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 11 ngành. Trong đó, thông tin và truyền thông dẫn đầu với 3 dự án đầu tư mới và 1 lượt điều chỉnh vốn, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 105,4 triệu USD, chiếm 88,2% tổng vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Ngành dịch vụ khác đứng thứ hai với 1 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn 5 triệu USD, chiếm 4,2%; tiếp theo là các ngành bán buôn, bán lẻ; y tế, công nghiệp chế biến chế tạo…

Có 15 quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2023. Trong đó, dẫn đầu là Singapore với 1 dự án đầu tư mới và 1 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 105,5 triệu USD, chiếm 88,3% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là Israel, Campuchia, Australia, Thái Lan, Lào,…

Lũy kế đến tháng 3/2023, Việt Nam đã có 1.625 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 21,9 tỷ USD. Trong đó, có 141 dự án của các doanh nghiệp có vốn nhà nước, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài gần 11,67 tỷ USD, chiếm gần 53,3% tổng vốn đầu tư cả nước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (31,8%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (15,7%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,5%); Campuchia (13,5%); Venezuela (8,3%);…

Những “đại gia” đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đến thời điểm hiện tại phải kể đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên chiếm tỷ trọng lớn trong ngành khai khoáng.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Hiện tập đoàn này đang vận hành một nhà máy chế biến mủ cao su có công suất lớn tại Lào. Ở lĩnh vực thông tin truyền thông có những thương hiệu lớn như Tập đoàn Viettel, Tập đoàn FPT. Gần đây, xuất hiện thêm Vingroup với một số dự án trong lĩnh vực công nghiệp.

