Việt Nam phê duyệt vaccine COVID-19 của Trung Quốc

(VTC News) -

Quyết định do Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường ký. Vero Cell được Việt Nam phê duyệt dựa trên dữ liệu an toàn, chất lượng và hiệu quả do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp cho Bộ Y tế tính đến ngày 29/5, và cam kết về tính chính xác của các tài liệu đã cung cấp.

Vaccine phòng COVID-19 của Sinopharm. (Ảnh: VOV)

Sau khi vaccine được phê duyệt, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương phối hợp với nhà sản xuất, bảo đảm các điều kiện sản xuất vaccine nhập khẩu vào Việt Nam và bảo đảm an toàn, hiệu quả và chất lượng. Viện này cũng phải phối hợp Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cùng đơn vị có đủ điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vaccine.

Ngoài ra, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cần phối hợp với Viện Kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế, xây dựng kế hoạch kiểm định; cung cấp mẫu thử, nguyên vật liệu, hóa chất thử nghiệm và các vấn đề liên quan khác cho việc kiểm định các lô vaccine này trước khi đưa ra sử dụng.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng là đơn vị chịu trách nhiệm hướng dẫn việc bảo quản, phân phối và sử dụng vaccine này cho các cơ sơ tiêm chủng, đồng thời triển khai hệ thống cảnh giác toàn diện với vaccine Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Vaccine Vero Cell được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm, mỗi liều 0,5 ml chứa với 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt.

Vaccine COVID-19 của Sinopharm được Trung Quốc cấp phép vào ngày 24/12/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt khẩn cấp trong tháng 5. Ngày 27/5, Sinopharm công bố kết quả nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn III trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ và nhiều quốc gia. Sau đó đưa ra kết luận vaccine Sinopharm có hiệu quả bảo vệ 78,1% sau hai mũi tiêm.

Bên cạnh Sinopharm, Trung Quốc còn loại vaccine khác do công ty Sinovac Biotech sản xuất. Được biết, hàng trăm triệu người ở Trung Quốc và các quốc gia khác đã tiêm vaccine Sinopharm và Sinovac.