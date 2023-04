(VTC News) -

Chiều 20/4, trả lời câu hỏi phóng viên trong họp báo thường kì về việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông từ 1/5 đến 16/8, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết:

"Lập trường của Việt Nam với cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành là nhất quán và được khẳng định trong những năm qua. Cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông".

Việt Nam phản ứng lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông. (Ảnh minh họa)

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, việc duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải ở Biển Đông liên quan mật thiết đến việc duy trì hòa bình, ổn định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới. Việt Nam mong muốn các bên liên quan đóng góp có trách nhiệm vào điều này, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Hàng năm, Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trong thời gian 3 tháng, từ tháng 5 đến tháng 8 trên Biển Đông, bao gồm một phần vùng biển vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa.

Phương Anh