Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh

Chiều 16/3, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp Đại tướng Nikolai Patrushev, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Liên bang Nga đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo Sputnik, Thư ký báo chí của Hội đồng An ninh LB Nga Yevgeny Anoshin cho biết, "Các bên nhấn mạnh rằng hợp tác quân sự và kỹ thuật-quân sự là một trong những thành phần quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam, hợp tác này đậm chất tin cậy và tiên tiến".

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Quốc phòng)

Theo ông Anoshin, hai bên đặc biệt chú ý đến các vấn đề đào tạo quân nhân Việt Nam trong các trường đại học của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, huấn luyện chiến đấu chung, cải thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác quân sự, cũng như triển vọng hợp tác công nghệ giữa hai quốc gia.

"Ngoài ra, hai bên đã trao đổi quan điểm về tình hình quân sự - chính trị ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương", ông Anoshin cho biết.

Trước đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do ông Patrushev Nikolai Platonovich dẫn đầu.

Tại Hội đàm với ông Nikolai Platonovich, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang ngày càng phát triển, tin tưởng quan hệ song phương cũng như hợp tác về an ninh, quốc phòng giữa hai nước sẽ tiếp tục được tăng cường trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu do Đại tướng Patrushev Nikolai Platonovich dẫn đầu sẽ góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga nói chung.

Việt Nam đánh giá cao thành công của Nga đối với cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, mong muốn thúc đẩy hợp tác với Nga trong lĩnh vực nghiên cứu phòng chống dịch, chữa bệnh và vaccine phòng ngừa rộng rãi cho người dân để cùng sớm kiểm soát dịch bệnh...

Cũng tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich đã trao đổi, đánh giá tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm nhằm hướng đến xây dựng các cơ chế, sáng kiến hợp tác mới liên quan đến an ninh quốc gia của hai nước.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội đàm. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an)

Từ những kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai Bên tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản đã ký kết, nhất là Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh thông tin quốc tế, ký ngày 06/9/2018 và Kế hoạch triển khai những hoạt động hợp tác chính Việt - Nga trong lĩnh vực bao đảm an ninh thông tin quốc tế, ký ngày 19/6/2020.

Kết thúc Hội đàm, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Tô Lâm và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev Nikolai Platonovich, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và ngài Kostantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam đã ký kết “Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Điều tra Liên bang Nga”.