Việt Nam là một trong 7 nước thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72

Ngày 20/9, tại Thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức cuộc họp Chiến lược cấp cao về việc thành lập Hội đồng Thúc đẩy tiến trình Phát triển vaccine phòng ngừa lao của WHO.

Cuộc họp quy tụ sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Y tế của nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam, Pháp, Nam Phi, Hoa Kỳ và Pakistan, cũng như sự hiện diện của các nhà lãnh đạo quốc tế từ Quỹ Bill and Melinda Gates, Quỹ Wellcome Trust, Ngân hàng Thế giới, Nhóm Ngân hàng Phát triển Châu Phi, Ngân hàng Đầu tư châu Âu, Quỹ Toàn cầu, Liên minh vaccine Gavi, Unitaid và Stop TB Partnership.

Đoàn đại biểu của Việt Nam tại Cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dẫn đầu, cùng các thành viên đại diện Lãnh đạo Ban điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia.

Mở đầu cuộc họp, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết: “Diễn đàn này hoạt động với mục đích mở rộng việc phát triển và thử nghiệm các phương án vaccine, thu hẹp khoảng cách tài chính và thiết lập các lộ trình tiếp cận vaccine cho tất cả mọi người với giá cả phải chăng.

Với hiệu lực bảo vệ của vaccine lao mới, WHO ước tính, trong 25 năm tới, loại vaccine này có khả năng ngăn chặn 8,5 triệu ca tử vong do bệnh lao trên toàn cầu. Điều này góp phần giảm nhu cầu điều trị bằng kháng sinh và tiết kiệm hàng tỷ đô la chi phí cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bệnh lao, phần lớn trong số đó là hộ nghèo và thuộc nhóm đối tượng yếu thế”.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại Cuộc họp Cuộc họp Chiến lược Cấp cao về việc thành lập Hội đồng Thúc đẩy tiến trình Phát triển vắc xin phòng ngừa lao.

Phát biểu thay mặt Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, Tiến sĩ - Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam ưu tiên phát triển các vaccine mới phòng ngừa bệnh lao và hiện nay là một trong bảy quốc gia tích cực tham gia vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của vaccine lao M72.

Tiến sĩ - Bác sĩ cao cấp Đinh Văn Lượng, Trưởng ban Điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Cuộc họp cấp cao ra mắt Hội đồng Thúc đẩy Tiến trình Phát triển vắc xin phòng ngừa lao.

Tiến sĩ Lượng cũng tuyên bố cam kết của Việt Nam trong việc tiên phong tham gia các nỗ lực thực hiện nghiên cứu và phát triển vaccine.

Đồng thời, Chủ nhiệm Chương trình Chống lao Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh sự chủ động của Việt Nam trong triển khai và chia sẻ các chiến lược truyền thông và khuyến khích phân phối vaccine hiệu quả.

Một buổi tái khám thuộc nghiên cứu thử nghiệm vắc xin lao cho thanh thiếu niên và người lớn tại Hà Nội tháng 8/2023.

Bên cạnh việc ra mắt Hội đồng Thúc đẩy Tiến trình Phát triển vaccine phòng ngừa lao, sự kiện này cũng là dịp để Tổ chức Y tế Thế giới thúc đẩy các cam kết và đầu tư quốc tế cho phát triển các loại vaccine mới để ngăn ngừa bệnh lao.

Cuộc họp bao gồm hai phiên thảo luận về kinh nghiệm và kỳ vọng của các quốc gia đối với Hội đồng mới thành lập, cũng như những đóng góp và quan tâm từ các tổ chức quốc tế có quy mô lớn.

Cuộc họp đã kết thúc với những thông điệp đầy hy vọng, cho thấy lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ đã có sự tiến bộ đáng kể trong việc phát triển vaccine, mở ra cơ hội mới trong cuộc chiến chống lại bệnh lao. Các đại biểu cũng nhấn mạnh rằng sau sự kiện này, tất cả các bên liên quan cần tôn trọng và thực hiện cam kết của họ, để cùng nhau xây dựng một thế giới không bệnh lao.