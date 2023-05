Việt Nam ghi nhận kỷ lục nhiệt độ mới 44,2 độ C trước khi không khí lạnh tràn về

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm nay (7/5), Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nhiệt độ 44,2 độ C, vượt kỷ lục mới lập hôm qua của Hồi Xuân (huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá) 44,1 độ C.

Đợt nắng nóng gay gắt này ở Bắc Bộ, Trung Bộ sẽ kết thúc khi không khí lạnh tràn về từ đêm nay, gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm đột ngột.

Trước khi không khí lạnh tràn về, Tương Dương (Nghệ An) ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Cụ thể, hiện nay, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Lượng mưa tính từ 15h đến 20h ngày 7/5 có nơi trên 55 mm như: Kim Bình (Hòa Bình) 83,4 mm, Kim Tiến (Hòa Bình) 75,8 mm, Sao Vàng (Thanh Hóa) 58,6 mm, Châu Thành (Nghệ An) 58 mm.

Tại Hà Nội, nhiều quận, huyện đã xuất hiện mưa rào và dông.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ đêm 7-8/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 20-40 mm/24h, có nơi trên 70 mm/24h.

Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng 8-9/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h.

Những cơn mưa đầu mùa hạ ở ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể kéo dài nhiều ngày. Theo đó, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm 9-16/5 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong đó, thời kỳ từ 11-12/5, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, Đông Bắc Bộ từ 15/5 có mưa rào và dông vài nơi.

Ngoài ra, từ 8/5, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối), với lượng mưa 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. Từ đêm 9-17/5, các khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to lúc chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nguyễn Huệ