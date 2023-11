Việt Nam đóng góp nhiều sáng kiến tại Hội nghị Lao và Bệnh phổi toàn cầu 2023

(VTC News) -

Hội nghị Lao và Bệnh phổi toàn cầu năm 2023 do Hiệp hội Bài lao và Bệnh phổi toàn cầu tổ chức từ ngày 15 -18/11 với sự tham dự của hơn 3.000 đại biểu từ 140 quốc gia trên thế giới.

Tham dự Hội nghị có đại diện các tổ chức chính phủ, y tế công cộng, các bác sĩ, nhà vận động và người chịu ảnh hưởng của bệnh lao đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là lần đầu tiên hội nghị thường niên này được tổ chức trực tiếp kể từ sau đại dịch COVID-19. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chăm sóc sức khỏe phổi nói chung và bệnh lao nói riêng.

Khai mạc Hội nghị Lao và Bệnh Phổi toàn cầu 2023 tại thủ đô Paris, Pháp. (Ảnh: Hội nghị Lao và Bệnh phổi toàn cầu)

Tại sự kiện chính và hoạt động bên lề, các đại diện từ Việt Nam đã tích cực tham gia các phiên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm ứng phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Các bài trình bày cũng phản ánh thành tựu của Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, tăng cường sàng lọc, mở rộng quy mô dự phòng bệnh lao, giới thiệu các phác đồ điều trị mới được khuyến nghị, chuyển dịch mô hình tài chính và tăng cường hợp tác đa lĩnh vực.

Đặc biệt, Việt Nam cũng cho thấy cam kết mạnh mẽ và vai trò quan trọng của nước ta trong thử nghiệm vaccine phòng lao. Dự kiến, thử nghiệm này sẽ ra mắt vào đầu năm 2023, do Chương trình Chống lao Quốc gia chủ trì, với tài trợ từ Quỹ Gates MRI và Wellcome và hợp tác thực hiện cùng USVI, Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) và Tổ chức Friends for International TB Relief (FIT).

Đoàn đại biểu Việt Nam và TS. Tereza Kasaeva, Giám đốc Chương trình Chống Lao toàn cầu của Tổ chức Y tế Thế giới (bên phải).

Ngoài ra, Hội nghị cũng có các sự kiện bên lề như: phiên thảo luận giữa WHO và Unitaid về cải tiến ứng phó bệnh lao (ngày 11/11); hội thảo chuyên môn giữa WHO và Stop TB Partnership về phối hợp lĩnh vực công-tư trong chăm sóc bệnh lao ngày 12/11/2023 và Hội nghị Chiến lược Chấm dứt Bệnh Lao lần thứ 9 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13-14/11.

Đoàn đại biểu Việt Nam do TS. BSCC. Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, Trưởng Ban điều hành Chương trình Chống lao Quốc gia, dẫn đoàn tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng là cơ hội để các đại diện từ Chương trình chống lao Quốc gia (CTCLQG) và các đối tác chia sẻ những tiến bộ và thành tựu mới nhất của Việt Nam trong ứng dụng các sáng kiến về bệnh lao, với sự hỗ trợ từ Quỹ Toàn cầu (Global Fund), Stop TB Partnership, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (U.S. CDC).

Đoàn đại biểu Việt Nam góp mặt với nhiều bài trình bày có giá trị ứng dụng tại Hội nghị Lao và bệnh Phổi toàn cầu 2023, Thủ đô Paris, Pháp.

Đáng chú ý, các thành tựu bao gồm tăng cường hiệu quả thông báo ca bệnh thông qua mô hình chuyển gửi trung gian với sự tham gia của các cơ sở y tế công ngoài CTCLQG và cơ sở tư nhân, đạt tỷ lệ thành công cao trong điều trị lao kháng thuốc nhờ các phác đồ điều trị mới như BPaL, giảm chi phí thảm họa cho gia đình người bệnh với cơ chế hỗ trợ mới, cải thiện quyền lợi và khả năng tiếp cận chăm sóc bệnh lao nhờ ứng dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) và máy chụp X-quang lưu động.

Trong thời gian diễn ra Hội nghị, đoàn đại biểu của CTCLQG cũng có những buổi gặp gỡ, làm việc và trao đổi cơ hội hợp tác với các đối tác, như trường Đại học UCSF; Đại học Sydney; tổ chức TB Alliance; tổ chức CHAI;…

Cũng trong dịp này, đoàn cán bộ của Bệnh viện Phổi Trung ương – CTCLQG do TS.BSCC. Đinh Văn Lượng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với GS.BS. Đinh Xuân Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp tại Bệnh viện Cochin, Paris, Pháp để trao đổi hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật.