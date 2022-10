Việt Nam đề cao khu vực Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân

Ủy ban Giải trừ quân bị và An ninh quốc tế, còn gọi là Uỷ ban 1, là một trong 6 ủy ban chính của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có chức năng xem xét, thảo luận về giải trừ quân bị, các mối đe dọa và thách thức đối với hòa bình và an ninh quốc tế, từ đó đề ra giải pháp phù hợp. Ủy ban 1 sẽ thảo luận 7 nhóm đề mục, trong đó có các vấn đề quan trọng như giải trừ và chống phổ biến vũ khí hạt nhân, cải tổ bộ máy giải trừ quân bị, tăng cường an ninh quốc tế, bảo đảm an ninh an toàn vũ trụ. Tại các đề mục này, các nước thành viên chia sẻ quan điểm quốc gia và giới thiệu các dự thảo Nghị quyết liên quan. Đề mục vũ khí hạt nhân là đề mục đầu tiên được thảo luận trong khuôn khổ Ủy ban 1.