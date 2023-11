Việt Nam dẫn đầu thế giới về chuyển đổi tài chính nhúng và BaaS

(VTC News) -

Khảo sát toàn cầu hàng năm của Finastra cho thấy các tổ chức tài chính Việt Nam đang có sự quan tâm mạnh mẽ đến các công nghệ và mô hình ngân hàng mới nổi, dù việc đầu tư công nghệ bị hạn chế bởi điều kiện kinh tế gặp nhiều thách thức.

Khảo sát 'Financial Service: State of the Nation Survey 2023' (‘Dịch vụ Tài chính: Khảo sát Quốc gia 2023’) đưa ra kết quả, 91% giám đốc tài chính tại Việt Nam cho biết tổ chức của họ quan tâm đến Generative AI (AI tạo sinh) – con số cao nhất trong tất cả các thị trường được khảo sát. Trong đó, 58% tổ chức đã triển khai Generative AI theo một cách nào đó, hoặc đang nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ.

Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về triển khai tài chính nhúng và Ngân hàng như một dịch vụ (BaaS).

Tăng trưởng mạnh mẽ về BaaS và tài chính nhúng

Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về triển khai tài chính nhúng và Ngân hàng như một dịch vụ (BaaS). Theo khảo sát của Finastra, 58% tổ chức tài chính Việt Nam đã triển khai hoặc cải thiện khả năng tài chính nhúng trong 12 tháng qua, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 41%, cũng như đứng thứ hai trong việc triển khai hoặc cải thiện khả năng BaaS (55%, so với 48% trên toàn cầu). Điều này phản ánh sự quan tâm lớn của các nhà điều hành tổ chức tài chính Việt Nam đối với các mô hình ngân hàng mới nổi, với 89% cho rằng những mô hình này là công cụ tạo tăng trưởng kinh doanh và thu nhập - cao thứ hai sau Hong Kong (95%).

Điều kiện kinh tế hạn chế kế hoạch đầu tư

Tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu đã ảnh hưởng các kế hoạch đầu tư của các ngân hàng, một tỷ lệ cao ở tất cả các thị trường cho biết tổ chức tài chính của họ đã bị hạn chế các khoản đầu tư vào công nghệ và ngân hàng số. Tỷ lệ này cao nhất ở Việt Nam, với 87% cho biết khoản đầu tư của các tổ chức đã bị hạn chế, trong đó, 32% bị hạn chế nặng nề. Tuy nhiên, 67% đã tiếp tục tiến hành toàn bộ khoản đầu tư của mình, hoặc dự kiến ​​sẽ thực hiện đầu tư vào nửa cuối đầu năm 2024.

Tiềm năng tăng trưởng cho vay xanh

Tài chính tập trung vào Môi trường- Xã hội-Quản trị (ESG) được kỳ vọng có thể mang lại lợi ích cho cả các tổ chức tài chính và cộng đồng, với 91% ở Việt Nam đồng ý rằng việc tập trung vào ESG và phát triển bền vững sẽ là sự đột phá lớn tiếp theo trong lĩnh vực tài chính. Đây là mức cao nhất trên toàn cầu, và cao hơn 10% so với mức trung bình toàn cầu (79%).

Cụ thể, 82% các nhà lãnh đạo tài chính tại Việt Nam tin rằng cho vay xanh mang lại cơ hội tăng trưởng và tạo doanh thu. Một trong những chìa khóa để khai thác tiềm năng này là Generative AI. Trong số những ngân hàng quan tâm đến công nghệ, ứng dụng phổ biến nhất của Generative AI trong cho vay xanh là thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu ESG hoặc phân loại các tiêu chí cho vay (36%). Tại Việt Nam, 44% các ngân hàng có kế hoạch sử dụng Generative AI trong cho vay xanh. Đây là tỷ lệ cao nhất trên toàn cầu, chỉ sau Ả Rập Xê-Út (47%).

“Mặc dù trong điều kiện kinh tế đầy thách thức, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rõ ràng việc đầu tư vào AI, BaaS và tài chính nhúng vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với các tổ chức dịch vụ tài chính trong 12 tháng tới, đặc biệt là khi các tổ chức này mong muốn nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng”, ông Simon Paris, Giám đốc điều hành tại Finastra, cho biết. “Chúng tôi cam kết mạnh mẽ với các sáng kiến ESG, hợp tác xung quanh lĩnh vực Open Finance và sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI để nắm bắt các cơ hội phía trước”.

Cuộc khảo sát của Finastra có tổng cộng 956 chuyên gia (cấp quản lý) tại các tổ chức tài chính và ngân hàng trên khắp Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hồng Kông, Singapore, Ả Rập Xê-út, Việt Nam và UAE tham gia. Các tổ chức tài chính này đại diện cho tổng doanh thu khoảng 33 tỷ USD trong 12 tháng qua, tuyển dụng khoảng 2,4 triệu nhân viên và có khoảng 240 triệu mối quan hệ đối tác/khách hàng/thành viên.