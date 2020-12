Việt Nam có đại diện đầu tiên trong top 10 khách sạn lớn nhất châu Á

(VTC News) -

Bên cạnh các khách sạn đình đám như: First World Hotel – Malaysia, Sands Cotai Central – Macau, Ambassador City Jomtien – Thái Lan, Sheraton Grand Hotel – Macau, Shinagawa – Nhật Bản, The Parisian – Macao, The Venetien Macao – Macao, Marina Bay Sands – Singapore hay Galaxy Macao – Macao, Apec Mandala Wyndham Mũi Né – Việt Nam cũng góp mặt trong top 10 khách sạn lớn nhất Châu Á.

Apec Mandala Wyndham Mũi Né – Việt Nam với 2,912 phòng, tọa lạc tại “thủ đô resort” Mũi Né – Phan Thiết.

Khách sạn này sẽ ra mắt 2021 và trở thành khách sạn 5 sao lớn nhất Việt Nam với quy mô 2,912 phòng nghỉ, 5000 m2 bể bơi, chuỗi 129 tiện ích, 3,000 m2 trung tâm hội nghị, 5000 m2 tổ hợp vui chơi trong nhà, sky fall, công viên nước, công viên bùn khoáng, khu vui chơi giải trí nước, skybar, night club…

Apec Mandala Wyndham Mũi Né được vận hành bởi Wyndham Hotel Group và đầu tư bởi Apec Group.

Mới đây chủ đầu tư Apec Group thông báo mức đầu tư lên tới 1 tỷ USD để phát triển đồng bộ tổ hợp 5 dự án tại Mũi Né thành quần thể nghỉ dưỡng, giải trí biển hàng đầu Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn trong khu vực.