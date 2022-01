Việt Nam bác bỏ thông tin trên báo Trung Quốc về dân quân tự vệ biển

(VTC News) -

Tờ China Daily gần đây đăng tải thông tin cho rằng các thuyền đánh cá Việt Nam có lực lượng dân quân tự vệ có trang bị vũ khí, cho rằng Việt Nam đang xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trên biển và điều này có thể gây căng thẳng cho những tranh chấp hiện nay ở Biển Đông, khả năng cao dẫn đến các cuộc chạm trán.

Tại họp báo thường kỳ ngày 20/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố đây là thông tin không đúng sự thật và Việt Nam hoàn toàn bác bỏ.

Tàu cá của ngư dân Việt Nam. (Ảnh: KT)

"Việt Nam kiên trì chính sách sách quốc phòng an ninh hòa bình và tự vệ. Hoạt động của các lực lượng chức năng Việt Nam tuyệt đối tuân theo pháp luật Việt Nam, pháp luật quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982. Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào duy trì khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Việt Nam kêu gọi các quốc gia trong và ngoài khu vực cùng đóng góp thiết thực và có trách nhiệm vào mục tiêu này”, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định.