Việt - Lào thiết lập 'đường dây nóng' ở 4 cấp công an, hợp tác đẩy lùi ma túy

(VTC News) -

Sáng 26/10, tại Hà Nội, Bộ Công an hai nước Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị song phương cấp bộ trưởng sơ kết một năm thực hiện Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an 2 nước về hợp tác phòng, chống ma túy.

Theo thông tin công bố tại hội nghị, sau 1 năm triển khai thực hiện bản ghi nhớ, lực lượng công an 2 nước đã đạt được những kết quả bước đầu trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.

Theo đó, công an 2 nước đã phối hợp nắm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy của 2 nước, nhất là trên tuyến biên giới để xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, từ đó xác định được 4 tuyến vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào Lào và đi các địa phương của Lào và Việt Nam.

Công an 2 nước cũng phối hợp lên sơ đồ một số tuyến và địa bàn trọng điểm các đối tượng có thể lợi dụng để vận chuyển ma túy từ khu vực “Tam giác vàng” vào Lào rồi qua biên giới sang Việt Nam.

Đoàn đại biểu Bộ Công an 2 nước Việt Nam - Lào chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Lực lượng công an hai nước đã hoàn thành thiết lập "đường dây nóng” ở 4 cấp công an kết hợp trao đổi thông tin qua Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO). Thông qua đường dây nóng, công an các đơn vị, địa phương của 2 nước đã thực hiện các hoạt động trao đổi thông tin về tình hình phòng, chống ma tuý, nhất là thông tin liên quan tới các tổ chức, đường dây tội phạm ma tuý lớn, xuyên quốc gia; các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các đối tượng truy nã đang lẩn trốn trên lãnh thổ của 2 nước để tổ chức xác minh, đấu tranh, truy bắt.

Trong công tác đấu tranh chuyên án, công an các đơn vị, địa phương của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 5.338 vụ, 7.397 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 292 kg heroin, 2,7 kg thuốc phiện, 1,54 tấn và 1,62 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Trong công tác phối hợp đấu tranh chuyên án chung, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các địa phương đã phối hợp với nước bạn Lào xác lập 3 chuyên án chung, trong đó đã khám phá thành công 2 chuyên án, truy bắt thành công 16 đối tượng truy nã về ma túy lẩn trốn tại Lào.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, công an 2 nước đã tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên trách của Bộ Công an Lào để sử dụng thành thạo các trang thiết bị, công tác giám định ma túy phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống ma túy có hiệu quả. Thực hiện chủ trương giúp Lào xây dựng trụ sở làm việc của công an tại các bản giáp biên giới Việt Nam, công an các đơn vị, địa phương của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đã phối hợp triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Đến nay, công an 10 tỉnh giáp biên giới với Lào triển khai đầu tư xây dựng 191 trụ sở công an bản, trong đó 179 trụ sở công an bản đã được bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực, có hiệu quả của các cơ quan, lực lượng chức năng Lào đã dành cho lực lượng chức năng Việt Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, theo Thứ trưởng Ngọc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như, tuyến biên giới Việt - Lào có địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế - xã hội còn hạn chế; chính sách mở cửa, hội nhập quốc tế của hai nước bị các đối tượng triệt để lợi dụng để phạm tội phạm tuý; công tác điều tra cơ bản, lập chuyên án đấu tranh chung mới chỉ thực hiện bước đầu; việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số đơn vị còn chậm, chưa đầy đủ, kịp thời...

Ngoài ra, tính chất phức tạp về ma túy và hoạt động của tội phạm ma túy ở mỗi nước, đặc biệt trên tuyến biên giới 2 nước vẫn còn diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn rất tinh vi và manh động; tình trạng trồng cây có chứa chất ma túy còn xuất hiện ở một số khu vực giáp ranh 2 nước; công tác quản lý tiền chất còn nhiều sơ hở, hạn chế...

Theo Thứ trưởng Ngọc, đây là những dấu hiệu rất đáng lo ngại, đòi hỏi Bộ Công an 2 nước phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đánh giá cao về viện trợ xây dựng trụ sở công an bản giáp biên giới của Việt Nam dành cho Lào. Theo Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, đó là sự giúp đỡ vô giá và mang theo ý nghĩa quan trọng, góp phần vào phòng chống tội phạm xuyên biên giới của 2 nước Lào - Việt Nam; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng - Nhà nước cũng như lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam dành cho nhân dân 2 nước đang sinh sống theo tuyến biên giới.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam cho 10 tập thể, 30 cá nhân thuộc Bộ Công an Lào.

Trung tướng Khamking Phuilamanyvong, Thứ trưởng Bộ Công an Lào trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an Lào cho 10 tập thể, 30 cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai bản ghi nhớ và đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào năm 2022.