Việt kiều Hải Phòng chuộng đầu tư biệt thự ở 'Khu nhà máy xi măng cũ'

(VTC News) - Một dự án sang trọng được triển khai ngay trên đất “khu nhà máy xi măng cũ” năm xưa đang thu hút mối quan tâm hàng đầu của Việt kiều khi sở hữu hàng loạt yếu tố độc đáo như vị trí giao hòa giữa 3 con sông lớn tại Hải Phòng, chuỗi tiện ích-hạ tầng phức hợp đồng bộ, an ninh tuyệt đối, chất lượng xây dựng đảm bảo và đặc biệt là tiềm năng sinh lời, bảo toàn vốn đầy hấp dẫn.

Kể từ khi Luật nhà ở sửa đổi của Việt Nam mở ra cơ hội sở hữu bất động sản khả quan cho kiều bào từ hơn 2 năm qua, những câu chuyện về kinh nghiệm mua bán, đầu tư nhà ở tại Việt Nam luôn nóng hổi trên mọi chuyến bay về quê ăn Tết. Đang sống và làm việc tại Hồng Kông, anh Doãn Dương, vừa về nước tham khảo một số dự án và đặt cọc mua nhà giá hơn 8 tỷ đồng tại Hồng Bàng – Hải Phòng.

Anh Dương chia sẻ: “Tôi xuống tiền vì bất động sản ở Hồng Kông tăng phát sốt, mua được một căn hộ tươm tất thôi cũng chẳng dễ. Về “quê nhà”, cùng 1 số tiền đó, đầu tư bất động sản an tâm hơn, lợi hơn. Nhóm bạn kiều Hải Phòng ở Hồng Kông với tôi đều tính giá một căn biệt thự vài tỷ ở Hải Phòng là khá mềm và dễ đầu tư”.

Anh Dương cho biết nếu muốn sở hữu một căn tương tự tại đô thị đắt đỏ như Hồng Kông đòi hỏi vốn gấp nhiều lần mà lợi tức không bằng. Anh và gia đình quyết định mua ngay ở Hải Phòng vì gặp đúng thời điểm chọn được dự án có tiềm năng sinh lợi hợp lý.

Không chỉ có biệt thự hấp dẫn Việt kiều, các giao dịch của kiều bào cũng xuất hiện ở phân khúc đất nền. Chị Lan Trinh (45 tuổi), đã sống và làm việc ở Đông Âu gần 20 năm cũng vừa mua đất nền trị giá 5 tỷ tại dự án khu đô thị phức hợp Vinhomes Imperia Hải Phòng trong tháng 12 vừa qua.

Khách ngoại nhà giàu tại Hải Phòng giao dịch sôi động ở phân khúc bất động sản cao cấp (Ảnh minh họa)

Chị Lan Trinh cho hay, sau chuyến khảo sát thị trường địa ốc ở Hải Phòng đầu tháng 12, nhận thấy thị trường bất động sản “ở nhà” đầy tiềm năng và chính sách đầu tư, mua nhà thông thoáng cho kiều bào, người nước ngoài mua nhà, nên quyết định đầu tư. “Nếu mua vào, đầu tư cho thuê, lợi tức trên 6% một năm là khá ổn. Một số nơi sốt đất ảo nên mua xong chỉ sau vào tháng là “đắp chiếu để đống”, nhưng dự án Vinhomes Imperia đã bàn giao, thị trường sôi động nên tôi khá tự tin vào quyết định của mình”, chị đánh giá.

Theo anh Khánh, môi giới lâu năm tại một sàn bất động sản F1 ở Hải Phòng: “Vài tháng cận tết Âm, lượng người Việt ở nước ngoài đăng ký giao dịch bất động sản khá sôi động. Các giao dịch đa phần tập trung vào những dự án cao cấp, vị trí đắc địa. Dự án nào có thêm yếu tố đáp ứng được yêu cầu khắt khe của khách ngoại như an ninh, tiện ích – hạ tầng chuẩn quốc tế, sống xanh thì càng được quan tâm”.

Nếu đất nền là kênh bảo toàn vốn vững chắc thì các dòng sản phẩm còn lại có khả năng khai thác vượt trội. Cũng theo anh Khánh, Hải Phòng đang có một số dự án phù hợp để người Việt về nước mạnh dạn đầu tư trong thời điểm này, nhất là tại những khu vực “đất vàng” hiếm hoi vào loại 1 như khu nhà máy xi măng cũ, gần sông Cấm.

Những yếu tố hút người mua nhà ở Vinhomes Imperia

Dinh thự, biệt thự là sản phẩm đặc trưng của phân khu “đế vương” The Monaco tại Vinhomes Imperia Hải Phòng (Ảnh minh họa)

Hiếm có dự án nào tại đất Cảng lại có view đẹp như Vinhomes Imperia. Dự án có 4 mặt tiền thông thoáng nhìn ra 3 mặt sông Cấm, sông Thượng Lý, sông đào cảnh quan, gần các trục đường giao thông kết nối đến Hà Nội và đi các tỉnh. Lần đầu tiên trong nhiều năm, Hải Phòng có khu đô thị được phát triển theo mô hình quần thể sinh thái phức hợp, gồm nhiều loại hình sản phẩm đa dạng trong 4 phân khu đáp ứng nhu cầu sống và nghỉ dưỡng trong cùng một mái nhà cho khách hàng.

Đáng chú ý, được quy hoạch là phân khu sang trọng bậc nhất khu đô thị, phân khu The Monaco có thêm đặc quyền về vị trí yên tĩnh, biệt lập nhất và nằm sát gần bến thuyền 5 sao - tiện ích đặc trưng thường thấy tại các khu nghỉ dưỡng thượng lưu. Theo chủ đầu tư Vingroup, phân khu The Monaco dự kiến đem đến số lượng giới hạn sản phẩm biệt thự song lập, đơn lập và dinh thự.

The Monaco sở hữu chất lượng an ninh đa lớp an toàn tuyệt đối và chất lượng xây dựng cao với kè cốt kiên cố. An ninh đa lớp ở The Monaco sẽ có tường bao quanh khu đô thị, bảo vệ tại các trạm - chốt an ninh; cơ động đi tuần tra 24/7 và loạt camera hồng ngoại cả ngày lẫn đêm. Riêng tại phân khu này, toàn bộ các lô đất nằm sát bờ sông sẽ được bao bọc bởi 2 lớp kè; song song với việc thi công cốt nền biệt thự cao hơn so với cốt nền đường thành phố, giúp cư dân thoát khỏi nỗi lo ngại về tình trạng ngập úng vẫn diễn ra thường xuyên vào mùa mưa tại Hải Phòng.

Được mở bán từ tháng 4/2017, dự án luôn đảm bảo đúng tiến độ. Hiện chủ đầu tư đã tiến hành bàn giao các căn biệt thự đầu tiên tới khách hàng, đồng thời tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục khác để khu đô thị có thể đi vào hoạt động từ cuối 2017. Một số điểm nhấn về hạ tầng - tiện ích đẳng cấp của Vinhomes Imperia đã hoàn tất hoặc đang trong quá trình xây dựng như tòa nhà khách sạn 5 sao 45 tầng - biểu tượng cho sự phát triển năng động và thịnh vượng của thành phố, trường học liên cấp chất lượng quốc tế Vinschool đầu tiên tại phố Cảng, quảng trường ánh sáng, bến du thuyền, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec Clinic….

Tiếp nối các ưu đãi hấp dẫn từ Chủ đầu tư trong năm 2018, khách hàng được hỗ trợ vay vốn lên tới 65%, ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng với The Paris, The Manhattan, 18 tháng với The Monaco, The Venice, Boutique House; ưu đãi 1% vào giá bán cho các khách hàng hoặc người thân mua từ căn thứ 2. Riêng các khách hàng không tham gia hỗ trợ lãi suất được ưu đãi 3% vào giá trị biệt thự. Khách hàng thanh toán trước hạn được hưởng chiết khấu 9%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán. Trường hợp thanh toán trước hạn 100% giá trị căn được chiết khấu 10,5%/năm cho 95% giá trị biệt thự và 12%/năm cho 5% giá trị biệt thự theo thủ tục đặt cọc. Tìm hiểu thêm tại www.imperia.vinhomes.vn.

Thúy Hà