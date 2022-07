Viện trưởng VKSND Hà Nội: Gia tăng nhóm tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng

(VTC News) -

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường cho biết, 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm mặc dù giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên tiềm ẩn gia tăng ở nhóm tội kinh tế, chức vụ, tham nhũng.

Cụ thể, đối với tội phạm về tham nhũng và chức vụ, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 vụ/24 bị can; khởi tố 121 vụ/173 bị can phạm tội về kinh tế và môi trường, về tội phạm xâm phạm sở hữu, đã khởi tố 1.494 vụ/1.268 bị can; về tội phạm về trật tự xã hội, khởi tố 1.037 vụ/2.777 bị can. Riêng tội phạm xâm hại tình dục trẻ em giảm, tuy nhiên vẫn diễn biến phức tạp, đã khởi tố 46 vụ…

6 tháng đầu năm, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 4.197 vụ án, Viện KSND phê chuẩn quyết định khởi tố 6.280 bị can, giảm 761 vụ (15,4%), 567 bị can (8,3%) so với cùng kỳ năm 2021.

Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường phát biểu tại kỳ họp

Trong đó, đối với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia phát hiện và khởi tố 2 vụ/2 bị can về các tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Nhân dân", tội "Tuyên truyền nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Về tội phạm về ma túy, Viện KSND phê chuẩn quyết định khởi tố 1.529 vụ/2.035 bị can.

Viện KSND đã thụ lý thực hành quyền công tố, kiểm sát việc thụ lý, giải quyết đối với 13.132 tố giác, tin báo về tội phạm; ban hành 90.071 yêu cầu xác minh, yêu cầu khởi tố 35 vụ án; trực tiếp kiểm sát tại 11 cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra…

Theo Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội, những ảnh hưởng tiêu cực từ đời sống xã hội và kinh tế cũng là một nguyên nhân dẫn đến các tội phạm liên quan đến trị an, sở hữu, tranh chấp dân sự, hành chính diễn biến đa dạng, phức tạp.

Đáng lưu ý, số vụ án hình sự khởi tố mới ở các quận, huyện có tốc độ đô thị hóa nhanh tăng đột biến như Gia Lâm, Sóc Sơn, Hà Đông, Đông Anh.

Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐND TP chỉ đạo các cơ quan có liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên tất cả các lĩnh vực, thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý.

Theo Viện KSND TP Hà Nội, mặc dù đã có nhiều cảnh báo của từ các cơ quan nhà nước, phương tiện truyền thông, tuy nhiên hiện tượng lừa đảo qua mạng, giả danh cơ quan pháp luật, cơ quan nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản vẫn xảy ra nhiều, thậm chí cả với những người có trình độ nhất định. Số tiền bị chiếm đoạt đến nhiều tỷ đồng.

Do đó, ông Cường đề nghị HĐND chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân; các đơn vị cung cấp viễn thông, các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng nâng cao cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lừa đảo này.