Viện trợ cho Ukraine bị gạt ra khỏi ngân sách quốc phòng của Mỹ

(VTC News) -

Theo RT, ngày 7/1 (theo giờ địa phương) các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đã đạt được thỏa thuận về ngân sách liên bang của Mỹ cho năm 2024. Tuy nhiên ngân sách này không bao gồm viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine, cũng như chương trình kiểm soát an ninh biên giới.

Thỏa thuận trên tuân theo giới hạn chi tiêu quốc phòng và an ninh nội địa do Quốc hội Mỹ đặt ra như một phần của dự luật đình chỉ trần nợ công của Mỹ cho đến năm 2025. Với kết quả này Quốc hội Mỹ sẽ sớm tiến hành bỏ phiếu thông qua ngân sách mới trong vài tuần tới trước thời gian chính phủ liên bang phải đóng cửa.

Ngân sách liên bang 2024 sắp được Quốc hội Mỹ thông qua sẽ không bao gồm viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine, cũng như chương trình kiểm soát an ninh biên giới. (Ảnh: Reuters)

Các gói ngân sách liên bang mở rộng được thông quá trước đó sẽ hết hạn vào ngày 19/1 và ngày 2/2. Nếu lưỡng đảng không đạt được thỏa thuận về ngân sách mới thì chính phủ liên bang sẽ phải đóng cửa.

Theo thỏa thuận trên, Quốc hội Mỹ sẽ cung cấp 886 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng và 772 tỷ USD chi tiêu trong nước.

Trong một lá thư gửi các thành viên đảng Cộng hòa, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết thỏa thuận này sẽ đảm bảo cắt giảm chi tiêu bổ sung 16 tỷ USD so với thỏa thuận trước đó do cựu Chủ tịch Hạ viện lKevin McCarthy và Tổng thống Joe Biden đưa ra, và thấp hơn khoảng 30 tỷ USD so với mức mà Thượng viện do đảng Dân chủ nắm đa số đề xuất.

“Đây là thỏa thuận ngân sách có lợi nhất mà đảng Cộng hòa đã đạt được trong hơn một thập kỷ”, ông Johnson nhấn mạnh.

Sau thông tin trên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời cảm ơn các nhà lập pháp đã hợp tác để đạt được sự đồng thuận cho ngân sách liên bang năm 2024. Ông Biden cũng nói thêm rằng ông hy vọng họ sẽ làm việc một cách có xây dựg hơn để giải phóng hàng tỷ USD viện trợ quân sự cho Israel và Ukraine.

"Các thành viên đảng Cộng hòa trong quốc hội phải thực hiện công việc của mình, ngừng đe dọa đóng cửa chính phủ và hoàn thành trách nhiệm cơ bản của mình là tài trợ cho các ưu tiên an ninh quốc gia”, ông Biden nhấn mạnh.

Vào tháng 10/2023, Nhà Trắng đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm hỗ trợ quân sự Israel và Ukraine trong các cuộc xung đột quân sự hiện tại, cùng những vấn đề khác.

Tổng ngân sách này theo yêu cầu của Nhà Trắng là hơn 100 tỷ USD, trong đó hơn 60 tỷ USD được dự kiến ​​dành cho Ukraine. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã nhiều lần ngăn chặn việc thông qua ngân sách bổ sung này, với lý do an ninh biên giới của Mỹ phải được ưu tiên hơn viện trợ cho Ukraine.