Viên ngậm An Phế plus – Hỗ trợ điều trị viêm họng không tái phát

Không phải ai cũng biết chữa ho đúng cách

Nhiều gia đình có con nhỏ hoặc người già, cứ đến thời điểm giao mùa là bắt đầu biểu hiện các triệu chứng viêm họng. Hơn 90% các bệnh viêm họng xảy ra đều là do virus, còn một số trường hợp còn lại bắt đầu là do vi khuẩn, dị ứng và một số nguyên nhân gây nhiễm trùng khác.

Để điều trị viêm họng đúng cách, dứt điểm và không tái phát, người bệnh cần kết hợp cả việc sử dụng các phương pháp điều trị phù hợp và bổ sung dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng.

Về dinh dưỡng, người bệnh nên bổ sung các thực phẩm giàu kẽm như thịt lợn, thịt bò, hến, sò… để tăng sức đề kháng, các thực phẩm giúp kháng viêm như cà chua, hạnh nhân, bắp cải, các loại rau xanh. Thực phẩm nên được chế biến mềm, chín kĩ để tránh gây tổn thương thêm cho họng.

Đặc biệt, khi bị viêm họng, người bệnh nên sử dụng các loại nước uống có mật ong như trà gừng mật ong, mật ong chanh… có tác dụng rất tốt trong việc giảm ngứa, giảm kích ứng ở viêm mạc họng.

Ngoài việc chú ý đến dinh dưỡng, người bệnh nên tìm đến những phương pháp điều trị viêm họng phù hợp như việc lựa chọn cho mình các loại viên ngậm hỗ trợ điều trị nhanh chóng, an toàn và lành tính. Viên ngậm An phế plus với chiết xuất hoàn toàn 100% từ thảo dược tự nhiên, hỗ trợ giảm đau họng, giảm ngứa tức thì sau khi ngậm, đồng thời giúp điều trị viêm họng tận gốc không tái phát.

Tác dụng của viên ngậm An Phế plus

Viên ngậm An phế plus được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn. GMP, với các thành phần thảo dược tự nhiên như cát cánh, kha tử, xuyên bối mẫu, ngũ vị tử, hoàng bá, cam thảo, trần bì… Đây đều là các tinh hoa y học cổ truyền từ xa xưa, không chỉ có tác dụng giảm các triệu chứng viêm họng, đau rát họng, làm dịu cơn đau tức thì mà còn tạo nên một bài thuốc giúp điều trị viêm họng tận gốc và gíup người bệnh tăng sức đề kháng, ngăn chặn virut của bệnh tái phát từ sâu bên trong cơ thể.

Với cơ chế giảm sưng viêm, phục hồi thương tổn và ngăn ngừa tái phát, An phế plus được khuyên dùng theo liệu trình ít nhất 02 tháng để mang lại hiệu quả lâu dài và bền vững cho sức khoẻ. Sản phẩm được sản xuất dưới dạng viên ngậm phù hợp cho nhiều đối tượng sử dụng và rất dễ mang theo khi đi ra ngoài hoặc đi công tác xa.

Sử dụng An phế Plus chính là giải pháp an toàn, nhanh chóng và tin cậy, hỗ trợ người bệnh điều trị các bệnh viêm họng tận gốc và chăm sóc sức khoẻ lâu dài cho người sử dụng.