Viện KSND TP.HCM đồng tình quan điểm không khởi tố vụ TS Bùi Quang Tín rơi lầu

Theo kết luận, Viện KSND TP.HCM đồng tình với Cơ quan điều tra (CQĐT) là vụ việc không có dấu hiệu tội phạm nên công an ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật.

Viện KSND TP.HCM cũng đã hoàn lại hồ sơ để CQĐT giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Tại kết luận, Viện KSND TP.HCM cũng chỉ rõ, căn cứ vào kết quả xác minh, khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định pháp y tử thi, giám định pháp y bổ sung, giám định nguồn ADN tại khu vực lan can, giếng trời tầng 14 cùng các tài liệu trích xuất file camera an ninh ở thang máy của chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè), VKS nhận định có cơ sở kết luận TS Bùi Quang Tín rơi từ giếng trời tầng 14 xuống đất tử vong.

TS Bùi Quang Tín.

Trước đó, như VTC News đưa tin, CQĐT chỉ rõ, kết quả khám nghiệm, kiểm tra hiện trường và lời khai nhân chứng xác định ông Tín tự trèo qua lan can và rơi xuống - phù hợp với dấu ADN của ông Tín tồn tại trên lan can khu vực giếng trời tầng 14 block D2.

Kết quả giám định pháp y xác định nguyên nhân tử vong của ông Tín là do đa chấn thương. Các vết thương bên ngoài thi thể nạn nhân có diện rộng, có hệ thống là do va chạm với vật cản khi rơi xuống (tường, mặt đất...). Tổn thương trong người nạn nhân do thay đổi gia tốc đột ngột gây ra; các tổn thương tụ máu, dập xuất huyết và máu có xu hướng chảy vào trong các khoang cơ thể. "Đây là các phản ứng sống của cơ thể", cơ quan điều tra kết luận.

Trong người ông Tín có nồng độ cồn trong máu là 221mg/100ml, không có độc chất.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể TS Bùi Quang Tín.

TS Bùi Quang Tín là giảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM và được biết đến là chuyên gia kinh tế trong mảng tài chính - ngân hàng.

Trưa 5/4, ông Trần Việt Dũng (32 tuổi, Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế - Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) ở tầng 14 chung cư New Sài Gòn, mời ông Tín và 7 cán bộ của trường đến ăn. Họ uống hết 3 chai rượu mạnh và 12 lon bia. Đến hơn 15h, mọi người lần lượt về. Ông Tín và Hiệu phó tên Trung ở lại cùng chủ nhà.

Khoảng 17h, ông Dũng có việc ra ngoài. 20 phút sau, ông này nhận được điện thoại của Hiệu phó Nguyễn Đức Trung, nói ông Tín bị ngã xuống đất. Khi ông quay về thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, ông Tín tử vong.

Bà Nguyễn Thanh Bích, 45 tuổi (vợ TS Tín) và luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội, bảo vệ quyền lợi cho gia đình nạn nhân) gửi đơn đề nghị Công an TP.HCM khởi tố vụ án, làm rõ nguyên nhân ông Tín tử vong.

Họ đưa ra quan điểm cho rằng có rất nhiều bất thường như: ông Tín không thể tự tử vì công việc, kinh tế, tình cảm gia đình đang rất tốt; ông cũng không thể ngã vì lan can ban công cao 1,4 m trong khi ông cao 1,6 m; cơ quan điều tra không thu giữ được mắt kính, hay mảnh kính vỡ của nạn nhân, trong khi ông Tín là người cận nặng, không bao giờ tháo kính; nạn nhân rơi xuống nằm sát góc tường bên trái, phần đầu đập xuống trước, hai chân chổng lên trời, hai tay dang ngang đầu hình chữ U...