Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu PGĐ Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn

Sáng 21/7, trong ngày làm việc thứ chín, đại diện Viện Kiểm sát đối đáp lại quan điểm bào chữa của các luật sư và bị cáo trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "chuyến bay giải cứu".

Trên cơ sở các tình tiết giảm nhẹ được ghi nhận, số tiền các bị cáo đã khắc phục hậu quả, Viện Kiểm sát đã đề xuất với HĐXX mức án mới dành cho một số bị cáo.

Bị cáo Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo đó, đối với các bị cáo bị truy tố về tội danh nhận hối lộ, Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án 1 năm so với đề xuất ban đầu trong phần truy tố trước đó cho 4 bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Chử Xuân Dũng - cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù (trước đó là 4 - 5 năm).

Bị cáo Trần Văn Tân - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, bị đề nghị mức án từ 7 - 8 năm tù (trước đó là 8 - 9 năm).

Bị cáo Trần Văn Dự - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an), bị đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù (trước đó là 9 - 10 năm).

Bị cáo Vũ Hồng Nam - cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bị đề nghị mức án từ 3 - 4 năm tù (trước đó là 4 -5 năm).

Về nhóm tội danh đưa hối lộ, môi giới hối lộ, đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị giảm mức hình phạt cho một số bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Vũ Thùy Dương - Giám đốc Công ty Lữ Hành Việt, bị đề nghị mức án 2 -3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (trước đó là 2 - 3 năm tù giam).

Bị cáo Phạm Bá Sơn - nhân viên Công ty Thái Hòa, bị đề nghị mức án từ 18 - 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (trước đó là 18 - 24 tháng tù giam).

Bị cáo Tào Đức Hiệp - Giám đốc Công ty Công đoàn Đường sắt, bị đề nghị mức án từ 18 - 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (trước đó là 18 - 20 tháng tù giam).

Bị cáo Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch Việt Nam, bị đề nghị mức án 2 - 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo (trước đó là 2 - 3 năm tù giam).

Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị dẫn giải tới toà.

Liên quan đến bị cáo Nguyễn Anh Tuấn - cựu Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Viện Kiểm sát cho biết do bị cáo đã vận động gia đình khắc phục toàn bộ số tiền hơn 1,85 triệu USD phải chịu trách nhiệm hình sự, nên cơ quan tố tụng đề nghị cho hưởng mức án từ 5 - 6 năm tù, giảm 1 năm so với luận tội trước đó.

Cùng đó, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX trả lại các tài sản đang bị tạm giữ, hủy bỏ phong tỏa các tài sản ngân hàng, bất động sản của bị cáo này.

Với bị cáo Ngô Quang Tuấn - cựu Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Giao thông Vận tải), do đã thay đổi lời khai, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo nội dung cáo trạng, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX cho được hưởng tình tiết giảm nhẹ "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải". Trước đó bị cáo này trong phần xét hỏi đã bác bỏ toàn bộ cáo trạng, phủ nhận mọi cáo buộc của Viện Kiểm sát.

Hai bị cáo Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hằng đề nghị HĐXX trả lại số tiền 800.000 USD bị Hoàng Văn Hưng lừa đảo chiếm đoạt, Viện Kiểm sát nhận định đây là số tiền dùng để chạy án, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nên không có căn cứ trả lại.

Đặc biệt, bị cáo Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng phòng Chính trị hậu cần (Cục An ninh điều tra, Bộ Công an), đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo quanh co, chối tội, tráo trở, dựng chuyện, vu khống cơ quan tố tụng, đe dọa các bị cáo khác. Do đó, Viện kiểm sát đề nghị có mức án nghiêm minh, đúng pháp luật. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị mức án 19 - 20 năm tù giam.

Còn với các bị cáo còn lại trong vụ án, Viện Kiểm sát không thay đổi quan điểm truy tố và mức án so với phần luận tội trước đó.

Anh Văn - Viên Minh