Viễn Chí Bảo - Vị thế dẫn đầu trong thị trường trang sức vàng phong thủy

Xuất phát từ tín ngưỡng của người phương Đông, các vật phẩm - trang sức phong thủy sẽ giúp con người bình an trong cuộc sống. Không chỉ có tác dụng trang trí, chúng còn là giải pháp để thu hút tài lộc, mang lại sức khỏe, hạnh phúc và may mắn cho gia chủ. Trong số các dòng vật phẩm được chế tác từ các chất liệu như vàng bạc, đá ngọc,... thì các sản phẩm phong thủy bằng vàng và bạc được đánh giá cao, vì chúng giúp khai thông vượng khí, mang lại may mắn và tài lộc cho người dùng.

Đáng nói, mặc dù thị trường hiện nay rất đa dạng các loại trang sức phong thủy nhưng nguồn gốc, chất lượng cũng rất khác nhau. Nhiều sản phẩm có giá thành rẻ, nhưng chủ yếu được phun sơn, mạ vàng kém chất lượng nên nhanh chóng bay màu. Hơn nữa, thị trường trang sức phong thủy Việt cũng chứng kiến một thực tế đáng buồn khi mà những sản phẩm trang sức chỉ đi theo trào lưu, sao chép và bắt bước nhau một cách dập khuôn, lối thiết kế sính ngoại khiến nó đánh mất đi bản sắc. Điều đó vô tình làm mất đi cái hồn, cái ý nghĩa, câu chuyện và đức tin vốn có trong mỗi sản phẩm phong thủy.

Đẳng cấp trang sức phong thủy Viễn Chí Bảo

Trước đây, nếu như các sản phẩm phong thủy được xem là loại trang sức khó tìm và đắt đỏ, thì hiện nay khái niệm này đã được Viễn Chí Bảo định vị lại với những sản phẩm hợp túi tiền mà vẫn không làm mất đi giá trị. Tin rằng, những giá trị và cái đẹp của văn hoá Á Đông xứng đáng được tiếp tục gìn giữ và truyền bá, thế nên mỗi sản phẩm của Viễn Chí Bảo đều ẩn chứa trong mình một câu chuyện, một đức tin, những đường nét và cái hồn Á Đông – những thứ đã tồn tại cả hàng ngàn năm vĩnh hằng và huyền bí.

Viễn Chí Bảo - ngay từ cái tên thương hiệu đã tạo cho người dùng một sự an tâm và tin tưởng nhất định. “Viễn Chí” có nghĩa là chí hướng đặt ở nơi cao và xa, “Bảo” tượng trưng cho quý báu. Cái tên là định hướng cho sự phát triển của Viễn Chí Bảo trong ngành trang sức và vật phẩm đá quý của công ty với mong muốn đồng hành và thúc đẩy thị trường trang sức - vật phẩm phong thủy ngày một phát triển lớn mạnh.

Xuất hiện trên thị trường với một cái tên thuần Việt, Viễn Chí Bảo mang những khao khát kết nối truyền bá văn hoá Á Đông nói chung và văn hoá Việt Nói riêng đến với thế giới. Các hình ảnh hoạ tiết trên sản phẩm của Viễn Chí Bảo là biểu tượng của truyền thống, đức tin và suy nghĩ của người sử dụng… Tất cả đều gợi lên hình ảnh những con người hiện đại nhưng không đánh mất đi giá trị truyền thống.

Bộ sưu tập trang sức Viễn Chí Bảo luôn mang hơi thở truyền thống lẫn hiện đại xen kẽ với những ý nghĩa và câu chuyện riêng mang đậm giá trị thẩm mỹ. Vượt ra khỏi mô-típ nhàm chán về mẫu mã, thô cứng trong đường nét, sản phẩm phong thủy của Viễn Chí Bảo được khắc họa rất tinh tế và độc đáo, trở thành món trang sức sang trọng, thể hiện phong thái, hồn cốt của người sử dụng.

Mỗi món đồ đều thể hiện niềm tin, niềm tự hào, sự say mê về văn hoá và giá trị Á Đông. Chúng đem lại cảm giác về sự vĩnh cửu, tìm về nguồn cội các giá trị văn hoá truyền thống và sự huyền bí đầy mê hoặc. Không chỉ thể hiện đức tin, cá tính của người đeo, các sản phẩm của Viễn Chí Bảo còn là món quà tặng vô cùng ý nghĩa cho bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt.

Bên cạnh việc khẳng định uy tín bằng những mẫu mã trang sức phong thủy đầy giá trị, công nghệ chế tác cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng để Viễn Chí Bảo chinh phục khách hàng. Trang sức phong thủy Viễn Chí bảo khẳng định chất lượng vượt trội khi trải qua nhiều công đoạn chọn lựa theo chuẩn mực nhất định. Mỗi sản phẩm đều được chế tác rất tỉ mỉ và tinh xảo.

Sức mạnh và tiềm năng của Viễn Chí Bảo không nằm ở con số, máy móc hay nhà xưởng mà nằm ở chính con người. Đó là Ban lãnh đạo tận tâm, uy tín, là đội ngũ nhân viên tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo. Tất cả mọi người đều khát khao cống hiến vì sứ mệnh của Công ty – Nơi ý tưởng thăng hoa, tài năng được khích lệ, tính trung thực và hy sinh được tôn trọng. Đó là tài sản quý báu cũng chính là niềm tự hào của công ty.

Trong hơn 5 năm hoạt động, Viễn Chí Bảo đã phục vụ hơn 550.000 khách hàng trong nước lẫn khách hàng quốc tế - những người yêu thích những giá trị văn hóa, tinh hoa đất Việt.

