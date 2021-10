Viêm tủy xương - biến chứng mới ở bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh

(VTC News) -

Viêm tủy xương là tình trạng nhiễm trùng ở xương - đặc biệt phổ biến ở cột sống, trong bàn chân hoặc gót chân. Viêm tủy xương nhiễm khuẩn thường xảy ra sau một nhiễm trùng nghiêm trọng đã lan vào máu, đưa vi khuẩn vào trong xương.

Viêm tủy xương Aspergillus là nhiễm trùng do các loài nấm Aspergillus gây ra. Bệnh nhiễm trùng mới này dẫn đến tổn thương xương nghiêm trọng ở các khoảng không giữa đĩa đệm cột sống của bệnh nhân.

Gần đây, việc phát hiện ra một biến chứng mới ở bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh tại Pune (Ấn Độ) làm dấy lên những lo ngại trong cộng đồng y tế. Bệnh nhân bị sốt nhẹ và đau thắt lưng dữ dội một tháng sau khi chữa khỏi COVID-19, đồng thời họ được điều trị ban đầu bằng thuốc giãn cơ và thuốc chống viêm Steroid.

Sau khi chụp MRI, kết quả cho thấy xương bị tổn thương nghiêm trọng ở các khoảng giữa đĩa đệm cột sống gây viêm đốt sống. Các thiệt hại được tìm ra là do nhiễm nấm, gọi là viêm tủy xương Aspergillus.

Rất khó để phát hiện viêm tủy xương Aspergillus vì nhiễm nấm xâm lấn giống các triệu chứng của bệnh lao cột sống, do vi khuẩn gây ra. Vì vậy, đa số các bác sĩ có xu hướng điều trị bệnh lao cột sống do nhiễm khuẩn trong khi nguyên nhân thực sự là do nấm.

Đồng thời, các bác sĩ cũng đã phát hiện nhiễm nấm trong khoang miệng và phổi của những bệnh nhân đã chữa khỏi COVID-19.

Theo tiến sĩ Parikshit Prayag, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Deenanath Mangeshkar (Ấn Độ), trong vòng 3 tháng qua, đã phát hiện bệnh viêm tủy xương đốt sống do nấm Aspergillus gây ra ở 4 bệnh nhân. Trước đó, viêm tủy xương đốt sống chưa từng được ghi nhận ở những bệnh nhân hậu COVID-19 tại Ấn Độ. Điểm chung trong cả 4 trường hợp này là đều bị mắc COVID-19 nặng. Họ được điều trị bằng Steroid để vượt qua bệnh COVID-19 và các biến chứng.

Các khuyến cáo về sử dụng Corticosteroid đã lưu ý rằng, sử dụng lâu dài có khả năng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội như viêm tủy xương do Aspergillus. Nấm Aspergillosis xâm lấn có thể xảy ra ở hầu hết các cơ quan, trong đó phổi là mục tiêu chính. Tuy nhiên, ngay cả ở các vị trí bên ngoài phổi, loại nấm này hiếm khi ảnh hưởng đến xương. Điều này làm cho việc phát hiện bệnh càng trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, nếu bạn đã chữa khỏi COVID-19 gần đây và vẫn bị đau lưng, hãy liên hệ với bác sĩ và tiến hành chụp MRI. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, bạn có thể tránh được hầu hết các biến chứng đau đớn.