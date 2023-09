Video: Xe tăng Challenger 2 của Anh bị tên lửa Nga bắn hạ

(VTC News) -

Xe tăng Challenger 2 của Anh bị tên lửa Nga bắn hạ. (Nguồn: RT)

Ngày 7/9, RT đăng tải lại đoạn video mới về vụ xe tăng Challenger 2 đầu tiên của Ukraine bị bắn hạ ở chiến trường Zaporizhzhia cho thấy, chiếc xe tăng do Anh chế tạo bị một tên lửa chống tăng Nga bắn trúng và bốc cháy ngay sau đó.

Đoạn video được máy bay không người lái (UAV) của Nga ghi lại cho thấy khoảnh khắc Challenger 2 bị tên lửa Nga được cho là Kornet đánh trúng. Ngọn lửa bùng lên từ chiếc xe tăng ngay sau đó.

Những hình ảnh về chiếc Challenger 2 đầu tiên của quân đội Ukraine bị bắn hạ được đăng tải lên nhiều mạng xã hội vào đầu tuần này. Xe tăng cháy rụi hoàn toàn bên cạnh các phương tiện cơ giới khác của quân đội Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps sau đó cũng thừa nhận việc Challenger 2 bị bắn hạ trong một cuộc phỏng vấn với kênh Sky News hôm 6/9. Ông Shapps nói thêm rằng London chưa có kế hoạch gửi thêm Challenger 2 tới Ukraine.

“Tôi có thể xác nhận thông tin đó là đúng. Đây có thể là tổn thất đầu tiên của xe tăng Challenger 2 ở Ukraine theo như chúng tôi biết. Chúng ta phải chấp nhận thực tế ở chiến trường thiệt hại về trang bị là không thể tránh khỏi'”, ông Shapps nói.

Khoảng 14 xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất đã được cung cấp cho Ukraine vào đầu năm nay, cùng với các loại xe bọc thép hạng nặng khác do phương Tây sản xuất, chủ yếu là các biến thể của xe tăng Leopard 2 do Đức chế tạo.

Cho đến nay, xe tăng Challenger 2 của Ukraine vẫn hoạt động hạn chế trên tiền tuyến. Trong cuộc phản công vào tháng, quân đội Kiev chủ yếu sử dụng xe tăng Leopard 2, với nhiều đơn vị bị hư hại và phá hủy trong cuộc tấn công. Trong khi đó các đợt tấn công không mang lại kết quả rõ ràng nào.