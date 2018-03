Thủ môn Văn Hưng mắc sai lầm khi bắt hụt bóng từ quả đá phạt của đối thủ. May mắn cho SLNA là không có cầu thủ Johor nào chạm được bóng trong tình huống lộn xộn trước khung thành.

15h Cầu thủ 20 tuổi Safawi Rasid là 1 trong những nhân tố trẻ đáng chú ý góp mặt trong đội hình của JDT. Tiền vệ này được độc giả tạp chí Four Four Two phiên bản Malaysia bầu chọn là cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á, xếp trên Quang Hải. Tại VCK U23 châu Á, Safawi Rasid ghi 2 bàn thắng góp phần đưa U23 Malaysia vào tứ kết. Tiền vệ này cũng có thành tích ghi bàn tương tự ở SEA Games 29. Safawi Rasid (số 6) tỏa sáng cùng U23 Malaysia ở VCK U23 châu Á.