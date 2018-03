Video: Nữ đô vật quật 'lấm lưng, trắng bụng' trai đất Cảng trong hội làng Vân

(VTC News) - Sau gần 30 phút thi đấu, nữ đô vật liên tiếp ra những đòn ngoạn mục, khiến trai Hải Phòng chấp nhận bại trận.

Video: ‘Bóng hồng’ đất Cảng đánh bại nam đô vật trong hội làng Vân Tra

Ngày 2/3, trong khuôn khổ giải vật truyền thống làng Vân Tra (xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng), hàng ngàn khán giả được chứng kiến trận thách đấu giữa nữ vận động viên (VĐV) Nguyễn Minh Thư (quê xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo), với nam VĐV Nguyễn Đức Cảnh (ở quận Kiến An, Hải Phòng).

Theo quy định của hội làng, chỉ có các VĐV nữ mới được thách đấu VĐV nam và VĐV nam chỉ được chấp nhận lời thách đấu chứ không được thách đấu nữ đô vật.

Điều đặc biệt nữa ở hội vật làng Vân Tra là mọi người tham gia giải vật trong lễ hội đều không phân biệt lứa tuổi, hạng cân, chiều cao mà chỉ cần có sức khỏe và lòng quyết tâm là có thể đăng ký tham gia.

Nữ VĐV Minh Thư liên tục sử dụng những miếng võ nhanh lẹ quật ngã đối phương.

Sau gần 30 phút thi đấu, Minh Thư đã giành chiến thắng tuyệt đối trước nam VĐV quê Kiến An (Hải Phòng).

Sau 3 hiệp đấu chính với thời lượng 9 phút không phân thắng bại, hai VĐV tiếp tục vào thi đấu hiệp phụ không giới hạn thời gian.

Sau 18 phút thi đấu ở hiệp phụ, nữ đô vật Minh Thư liên tục sử dụng những miếng võ vật tuyệt đỉnh, cùng với sức dẻo dai đã khiến nam VĐV Đức Cảnh chịu thua "trắng bụng" trên sân đấu.

Cả hai đã cống hiến cho khán giả nhiều miếng đánh quyết liệt, đẹp mắt, nhận được sự reo hò ủng hộ của hàng ngàn người dân đứng theo dõi kín xung quanh khán đài.

