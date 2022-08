Video: Máy in có thể xóa chữ trên giấy cũ

Một công ty ở Israel vừa giới thiệu chiếc máy in có khả năng xóa chữ trên giấy cũ, trước khi in nội dung mới, giúp mỗi tờ giấy in có thể được sử dụng đến 10 lần.