Video kết quả Brighton 2-1 Arsenal: Arsenal thua 4 trận liên tiếp

(VTC News) - Arsenal nối dài chuỗi phong độ đáng thất vọng với trận thua thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường.

Sau 3 trận thua liên tiếp, Arsenal nối dài chuỗi phong độ tệ hại trong chuyến làm khách đến sân của Brighton ở vòng 29 Ngoại Hạng Anh. Pháo thủ thủng lưới ngay ở phút thứ bảy trong một tình huống đá phạt góc. Lewis Dunk là người tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm và mở tỉ số cho đội chủ nhà.

Hàng phòng ngự Pháo thủ tiếp tục thể hiện sự kém cỏi trong bàn thua thứ hai ở phút 26. Hai hậu vệ Arsenal để một mình Glenn Murray đánh đầu thoải mái ghi bàn nhân đôi cách biệt. Đó là bàn thắng thứ sáu trong năm 2018 của tiền đạo này trong năm 2018 tại giải Ngoại Hạng Anh, chỉ kém Sergio Aguero và Mohamed Salah.

Video bàn thắng Brighton 2-1 Arsenal

Arsenal kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ trong hiệp 1, nhưng lại thể hiện sự bế tắc và thua kém hẳn về số pha dứt điểm. Dù vậy đội khách vẫn có 1 bàn thắng do công của Pierre Emerick Aubameyang trước giờ nghỉ để nuôi hi vọng lật ngược tình thế.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Arsene Wenger tiếp tục cầm bóng áp đảo nhưng cũng giống như hiệp 1, những pha tấn công của họ tỏ ra vô hại đối với hàng thủ của Brighton. Pháo thủ không thể có được bàn gỡ hòa, thậm chí còn suýt nhận thêm bàn thua ở cuối trận.

Chung cuộc, Arsenal thất bại 1-2 trước Brighton và đây là trận thua thứ tư liên tiếp của đội bóng này.

Kết quả: Brighton 2-1 Arsenal

Ghi bàn: Dunk (7'), Murray (26') - Aubameyang (43')

>>> Đọc thêm: Nhận định Man City vs Chelsea: Nhấn chìm nhà vô địch

Minh Anh