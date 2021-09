Video: Cận cảnh mẫu giấy đi đường mới do công an phường cấp ở Hà Nội

Sau khi tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho các đơn vị, công an phường sẽ gửi hồ sơ cho UBND phường phê duyệt, in phiếu và công an chuyển đến tận tay người dân.