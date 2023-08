Vida Plus - Chiết xuất từ Nọc Bọ Cạp Xanh Cuba hỗ trợ cải thiện sức khỏe người bệnh ung bướu

(VTC News) -

Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành

Tỷ lệ người mắc ung bướu tại Việt Nam ngày càng cao. Khi mắc ung bướu, người bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cơ thể thường mệt mỏi, thiếu sức sống, mất ngủ kéo dài, tinh thần uể oải.

Vida Plus - Sản phẩm hỗ trợ người ung bướu được Bộ Y tế cấp phép.

Sau hơn 15 năm nghiên cứu, các chuyên gia của tập đoàn sinh dược Labiofam, Cuba cho ra đời Vida Plus. Sản phẩm giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và hỗ trợ cải thiện thể trạng cho người ung bướu.

Vida Plus được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam bởi Công ty CPTM&XNK Hưng Thắng (HT Pharma). Để đảm bảo an toàn cho người dùng, sản phẩm đã vượt qua những cuộc kiểm nghiệm khắt khe và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Hiện tại, sản phẩm đã có mặt tại các bệnh viện, nhà thuốc lớn, các đơn vị phân phối chính hãng của HT Pharma trên toàn quốc để người ung bướu dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Chiết xuất nọc bọ cạp xanh Cuba.

Vida Plus - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh Cuba.

Vida Plus là sản phẩm được chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh Cuba. Vida Plus giúp hỗ trợ cải thiện thể trạng cơ thể. Sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần được cải thiện giúp hành trình chữa bệnh của người ung bướu sẽ vơi bớt những nhọc nhằn.

Vida Plus - hỗ trợ cải thiện thể trạng chỉ sau một liệu trình

Vida Plus mang đến hiệu quả cải thiện sức khỏe cho người ung bướu.

Cách sử dụng Vida Plus rất đơn giản. Người dùng chỉ cần ngậm 5 giọt dưới lưỡi hoặc pha 5 giọt Vida Plus với 15ml nước sôi để nguội. Mỗi ngày sử dụng 2-3 lần. Mỗi lần nên cách nhau 12 tiếng hoặc có thể ít hơn. Lưu ý, trước khi sử dụng, người dùng cần vệ sinh miệng sạch sẽ.

Với hiệu quả thiết thực, nhu cầu sử dụng Vida Plus đối với người ung bướu cao. Nhu cầu cao kéo theo tình trạng hàng giả, hàng nhái xuất hiện nhiều. Vì vậy, người dùng cần tỉnh táo tìm kiếm các sản phẩm Vida Plus chính hãng để an tâm sử dụng. Trên thị trường hiện nay, Vida Plus được phân phối độc quyền tại HT Pharma. Vì vậy, để an tâm nhất về chất lượng sản phẩm, người dùng nên tìm đến các đơn vị phân phối chính hãng của HT Pharma.

