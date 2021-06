VICEM nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu kép

(VTC News) -

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay từ cuối năm 2020, lãnh đạo VICEM đã chỉ đạo các phòng/ban, đơn vị xây dựng các giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp. Ngày 28/01/2021, dịch COVID-19 đợt III diễn ra tại các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng tác động trực tiếp đến công ty Xi măng Hoàng Thạch và Hải Phòng (trong đó nhà máy xi măng Hoàng Thạch và thị trấn Mạo Khê bị phong tỏa). Lãnh đạo VICEM giao cho văn phòng theo dõi sát sao nắm bắt tình hình và đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh.

Từ 27/4/2021 đến nay, dịch COVID-19 đợt IV lại lây lan nhanh ở nhiều địa phương. VICEM liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19; thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch COVID-19, các chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ ngành và địa phương về công tác phòng chống dịch.

Lãnh đạo VICEM cũng có văn bản chỉ đạo các phòng/ban cơ quan, các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch tại cơ quan VICEM và từng đơn vị thành viên nhằm sàng lọc, phát hiện và hạn chế nguy cơ lây lan của dịch như Đo thân nhiệt với cán bộ công nhân viên, người lao động và khách tới công tác tại cổng cơ quan, đơn vị; Cấp phát vật tư y tế thiết yếu; Yêu cầu CBCNV thực hiện nghiêm túc thông điệp 5 K của Bộ Y tế; Phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực sản xuất và nơi làm việc; Chuyển các cuộc họp sang hình thức trực tuyến, không tập trung đông người, bố trí giãn cách trong các khu làm việc và trong nhà ăn ca, lắp vách ngăn giữa các chỗ ngồi.

Tăng cường công tác tuyên truyền về dịch COVID-19 và cách phòng chống dịch tại các vị trí có nhiều người qua lại và nơi làm việc; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc: làm việc trực tuyến, sử dụng chữ ký số; xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp khi có dịch bệnh xảy ra; Chỉ đạo người đại diện vốn của VICEM ở các công ty, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch với tinh thần trách nhiệm cao nhất; Siết chặt kỷ cương, kỷ luật về công tác phòng, chống dịch.

Mọi trường hợp chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định trong chỉ đạo, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm về công tác phòng, chống dịch trong phạm vi đơn vị mình phụ trách.

Các trường hợp CBCNV tiếp xúc với các bệnh nhân COVID hoặc đã đi đến các vùng dịch đều được khai báo y tế. Kiên quyết không để trường hợp F1, F2 tham gia vào công việc để thực hiện cách ly theo đúng quy định của cơ quan Y tế.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối sản xuất kinh doanh ở những vùng có dịch, VICEM yêu cầu các Công ty sản xuất Xi măng bố trí bộ phận vận hành trung tâm cách ly tập trung tại khu vực của Nhà máy. Tại các khu vực đang thi công công trường hoặc sửa chữa thiết bị cần huy động nhiều lao động tiếp tục duy trì theo tiến độ nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch; kiểm soát chặt người ra vào khu vực công trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong sản xuất kinh doanh, lãnh đạo VICEM chỉ đạo tiếp tục tối ưu hóa, nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, tập trung đầu tư chiều sâu để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm định mức tiêu hao, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường. Hoàn thiện hệ thống tiêu thụ, đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm: sắp xếp lại thị trường tiêu thụ tối ưu hóa logistics, áp dụng số hóa trong tiêu thụ sản phẩm trên diện rộng.

Tiếp tục triển khai các chương trình đổi mới sáng tạo: chương trình đổi mới công nghệ, cải tiến thiết bị, áp dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tiếp tục triển khai chương trình kinh tế tuần hoàn, tập trung nghiên cứu, đánh giá kết quả để tiếp tục áp dụng chương trình đốt rác thải, bùn thải thay thế nguyên liệu trong sản xuất xi măng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, tạo lợi thế cạnh tranh cho VICEM, đồng thời chung tay góp phần giải quyết được vấn đề môi trường cho đất nước.

Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp trong sản xuất kinh doanh và quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng dịch, 5 tháng đầu năm 2021, trong tình hình nền kinh tế của đất nước chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, sản xuất kinh doanh của VICEM cũng bị tác động lớn. Song kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2021 đều có sự tăng trưởng tốt:

Sản lượng sản xuất Klinker đạt 8,92 triệu tấn bằng 101,7% so với cùng kỳ 2020; sản lượng sản xuất xi măng đạt 10,41 triệu tấn bằng 109% so với cùng kỳ 2020; tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 12,35 triệu tấn bằng 107,7% so với cùng kỳ 2020; lợi nhuận trước thuế đạt 1.023,5 tỷ đồng bằng 126,9% so với cùng kỳ 2020, đời sống của người lao động vẫn ổn định và cải thiện.

Những tháng cuối năm, toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động VICEM đang quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VICEM lần thứ III và Đại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam.