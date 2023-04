Vị vua nào giết hổ dữ, khiến tướng giặc sợ hãi phát bệnh mà chết?

D

Không đánh mà hàng

Phùng An lên nắm binh quyền được 2 năm thì Đô hộ Triệu Xương nhà Đường dụ hàng. Nhà Đường từ đó kiểm soát lại Giao Châu.

Sách Đại Việt sử ký toàn thư đã chép lại sự kiện này: "Mùa thu, tháng 7, ngày Canh Thìn, nhà Đường lấy Triệu Xương làm đô hộ. Xương vào cõi, lòng dân bèn yên. Xương sai sứ dụ An, An đem quân hàng. Xương đắp thêm La Thành kiên cố hơn trước, ở chức 17 năm".