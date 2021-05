Vì sao vợ diễn viên Kinh Quốc bị khởi tố thêm tội rửa tiền?

(VTC News) -

Chiều 21/5, Viện KSND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố về tội rửa tiền đối với bị can Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu).

Bị can Lâm Thị Thu Trà.

Bị can Trà bị bắt vì liên quan đến vụ án đại gia Thiện “Soi” và con trai Lê Thái Phong. Ông Thiện nổi tiếng vì được gọi là "đại gia có biệt thự dát vàng" ở Vũng Tàu.

Theo Cơ quan CSĐT, từ cuối năm 2019 đến giữa năm 2020, một phụ nữ tại TP.HCM vay của Lâm Thị Thu Trà số tiền khoảng 30 tỷ đồng, với lãi suất từ 3.500 đến 4.000 đồng/1 triệu/ngày.

Cha con Thiện "Soi" tại cơ quan điều tra.

Sau một thời gian, người này chỉ trả được 4 tỷ đồng thì hết khả năng trả nợ và phải ký giấy bán căn nhà nhiều tầng ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cầu Kho (quận 1, TP.HCM) cho bị can Trà.

Bà Trà còn giữ toàn bộ giấy tờ đất rộng hàng chục hecta ở tỉnh Kiên Giang của người này.

Bị can Lâm Thị Thu Trà và diễn viên Kinh Quốc

Sau hơn 1 tháng mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định hành vi dùng tiền lãi suất của việc cho vay lãi nặng của Trà để mua đất của người vay chính là hành vi rửa tiền. Do đó, công an đã khởi tố bị can Lâm Thị Thu Trà thêm tội rửa tiền.

Như VTC News đưa tin, khuya 7/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thị Thu Trà và Đặng Thị Tuyết Lan (SN1966, cùng trú tại TP Vũng Tàu) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị can Lâm Thị Thu Trà nổi tiếng là một đại gia lĩnh vực kinh doanh bất động sản ở Vũng Tàu, vài năm gần đây, nữ đại gia này được biết đến là vợ của diễn viên Kinh Quốc.

Thời điểm khi cả hai mới công khai mối quan hệ, diễn viên Kinh Quốc được bà xã đại gia tặng xe hơi cùng nhiều món hàng hiệu đắt đỏ.

Đầu năm 2020, diễn viên Kinh Quốc tiết lộ đã là chủ sở hữu của 3 căn biệt thự rộng 300m2. Cả 3 biệt thự đều ở trên núi nhưng lại khá gần biển. Kinh Quốc cho biết, nguồn tài chính của gia đình chủ yếu từ việc cho thuê bất động sản theo hình thức khu nghỉ dưỡng.

Cuối năm 2020, Kinh Quốc “tậu” thêm một căn nhà 7 tầng, tổng diện tích sử dụng khoảng 700m2 (thuộc đường Nguyễn Văn Cừ, Quận 1, TP.HCM).

Được biết, căn nhà của Kinh Quốc có giá khoảng 2 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng). 5 tầng phía dưới, nam diễn viên làm văn phòng làm việc và cho thuê. 2 tầng trên, anh sống cùng vợ và 2 con gái.