Vì sao VinFast Fadil là lựa chọn tốt nhất trong tầm giá 300 triệu đồng?

Chính sách hỗ trợ tài chính mua xe tốt bậc nhất thị trường

Không phải ngẫu nhiên mà VinFast Fadil nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu phân khúc xe hạng A về số lượng xe bán ra hàng tháng chỉ sau chưa đầy một năm có mặt trên thị trường, dù đây là phân khúc có sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt của các mẫu xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Tính đến hết tháng 8/2020, VinFast Fadil đã 4 tháng liên tiếp góp mặt trong danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường, trong đó có 3 tháng đứng đầu phân khúc A.

Đầu tiên, phải kể đến chính sách giá cực tốt khi VinFast liên tục tung ra những chương trình "ưu đãi chồng ưu đãi" trong suốt hơn một năm qua. Hiện tại, VinFast Fadil được bán ra với 3 phiên bản, gồm Tiêu chuẩn, Nâng cao và Cao cấp với các mức giá niêm yết lần lượt là 425 triệu, 459 triệu và 499 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền thực tế mà khách hàng phải bỏ ra để sở hữu xe thấp hơn rất nhiều.

Cụ thể, đối với khách hàng thanh toán ngay 100% khi mua xe sẽ được giảm trực tiếp 10% vào giá bán, tương ứng với mức giảm từ 42,5 đến 49,9 triệu đồng tùy phiên bản. Nếu mua xe trả góp, khách hàng sẽ có hai lựa chọn linh hoạt tùy theo nhu cầu và điều kiện tài chính cụ thể. Trong đó, khách hàng có thể chọn giải pháp mua xe với chi phí ban đầu chỉ từ 37 triệu đồng theo chương trình "Giá tốt xe sang, nhận ưu đãi vàng" (áp dụng từ ngày 1/9 đến hết 30/9/2020), hoặc nhận ưu đãi miễn lãi trong hai năm đầu tiên để giảm mức trả góp hàng tháng xuống chỉ 4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, VinFast còn tặng khách hàng mua Fadil hàng loạt đặc quyền như gửi xe miễn phí tại Vincom và Vinhomes trên toàn quốc, "Đổi cũ lấy mới" tặng tiền mặt 10 triệu đồng, sử dụng voucher được tặng khi mua nhà Vinhomes… Đặc biệt, mua VinFast Fadil ở thời điểm này, khách hàng còn tiết kiệm được 50% lệ phí trước bạ dành cho xe sản xuất trong nước. Chính sách thiết thực này chỉ áp dụng đến hết 2020, nghĩa là chỉ còn 3 tháng cuối cùng cho người mua tận dụng cơ hội này.

Fadil3.jpg

Trang bị tính năng vượt trội trong phân khúc

Trong khi chi phí sở hữu xe tương đương với các dòng xe cùng phân khúc, VinFast Fadil lại sở hữu những trang bị, tính năng vượt trội. Đầu tiên là động cơ 4 xy-lanh 1.4L, cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 128 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Trong khi đó, các dòng xe cùng phân khúc đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc chỉ sử dụng động cơ 1.0L hoặc 1.2L với công suất yếu hơn, cùng tùy chọn hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp để tiết kiệm chi phí.

VinFast Fadil được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật, hệ thống 6 túi khí, cảm biến đỗ xe và camera lùi. Hiện tại, Fadil là mẫu xe có nhiều trang bị an toàn nhất trong nhóm hatchback hạng A tại Việt Nam, đạt chứng nhận an toàn 4 sao của ASEAN NCAP - mức cao nhất dành cho một mẫu xe hạng A.

Bên cạnh đó, VinFast Fadil còn sở hữu hệ thống khung gầm được thiết kế theo tiêu chuẩn Đức, rất cứng cáp và ổn định trong quá trình vận hành. Đây cũng là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc A có tính năng thông tin giải trí hiện đại với màn hình trung tâm dạng cảm ứng kích thước 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, cùng cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin.

Với những ưu điểm vượt trội kể trên, không khó hiểu khi VinFast Fadil đang là một trong những mẫu xe bán chạy nhất hiện nay. Nếu muốn sở hữu một chiếc xe đầy đủ tiện nghi, chất lượng tốt, an toàn vượt trội, thuận tiện để lưu thông trong đô thị với chi phí tốt, VinFast Fadil chắc chắn là lựa chọn đầu tiên.