Vì sao vẫn có thực phẩm chức năng chứa chất cấm?

(VTC News) -

Hai lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tên ghi trên nhãn là Poria super model được Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh phát hiện chứa chất cấm Sibutramine. Chất này có khả năng làm giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ quá trình giảm cân, nhưng lại có nhiều độc tính và tác dụng phụ nguy hại như gây mất ngủ, tăng huyết áp và nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Một số du khách của đoàn khách Quảng Ninh đến Đà Nẵng nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm ngày 2/8/2022.

Theo đại diện nhà thuốc xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, nơi Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu để xét nghiệm 2 lọ thực phẩm bảo vệ sức khỏe vừa nêu thì đây là sản phẩm được trình dược viên đến giới thiệu. Nhà thuốc mới chỉ để trưng bày chứ chưa nhập hàng để bán.

“Chúng tôi để lọ sản phẩm ở kệ, chứ không phải trong tủ bán hàng. Chúng tôi chưa có ý định bán vì còn chưa dán giá. Đây là sản phẩm người ta mang đến giới thiệu. Chúng tôi để đó vì hàng ngày có rất nhiều trình dược viên đến giới thiệu sản phẩm và bên trong các sản phẩm có chất cấm gì thì chúng tôi không thể biết được…”, đại diện nhà thuốc xã Hạ Long cho hay.

Chủ động lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện chất cấm trong sản phẩm Poria super model, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Cục An toàn thực phẩm, cảnh báo đến người dân và gửi công văn đề nghị Chi Cục an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái kiểm tra Công ty EU YB ở Tổ 13, Thị trấn Yên Bình.

Đây là địa chỉ ghi trên nhãn phụ của đơn vị nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá. Tiến sĩ Trương Hoàng Kiên, Phó Chi cục trưởng - Phụ trách điều hành Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua kết quả xác minh ban đầu thì đây là “Công ty ma” vi phạm các quy định của pháp luật về sản xuất dược phẩm.

“Chúng tôi gửi công văn đến Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái thì đến nay nhận được phản hồi là không có công ty này trên địa bàn. Từ hôm phát hiện sản phẩm chứa chất cấm đến nay, chưa thấy ai lên tiếng về việc đã dùng sản phẩm này…”, Tiến sĩ Trương Hoàng Kiên cho biết.

Truy tìm tên sản phẩm này trên mạng, kết quả có sản phẩm viên uống giảm cân Poria super model được giới thiệu trên trang web của nhà thuốc Thiện Mỹ Pharma. Tuy nhiên, hình thức bao bì và số đăng ký khác với sản phẩm có chất cấm mà cơ quan chức năng đang truy tìm.

Đại diện nhà thuốc Thiện Mỹ Pharma cho hay từ lâu đã ngưng bán sản phẩm Poria super model nhưng chưa xóa hình ảnh trên trang web. Trước thực tế này, Chi cục An toàn thực phẩm Quảng Ninh cho biết, sẽ phối hợp với Chi cục an toàn thực phẩm tỉnh Yên Bái để mời cơ quan công an vào cuộc.

84 công nhân Công ty CCIPY Việt Nam, có trụ sở trong Khu Công nghiệp An Phú, TP. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị.

“Trên cơ sở công văn của Cục An toàn thực phẩm và chúng tôi đã hoàn thành thủ tục để mời cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý. Thực phẩm chức năng trên thị trường hiện nay rất nhiều. Hàng năm, chúng tôi đều có kế hoạch kiểm tra đột xuất nhưng đây là lần đầu tiên ở Quảng Ninh phát hiện chất cấm trong sản phẩm có nhãn ghi là sản phẩm bảo vệ sức khỏe…”, đại diện nhà thuốc Thiện Mỹ Pharma nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thực phẩm chức năng gồm nhiều loại: thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bảo vệ sức khỏe… Mặc dù đã có quy định tiền kiểm và hậu kiểm đối với sản phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng thời gian qua vẫn phát hiện những trường hợp cố tình vi phạm về chất lượng sản phẩm.

“Tất cả các sản phẩm bảo vệ sức khỏe đều đang thực hiện tiền kiểm và hậu kiểm. Lúc đăng ký chất lượng với cơ quan nhà nước thì đó là quá trình tiền kiểm. Lúc đó có thể không có chất cấm nhưng trong quá trình sản xuất do nguyên liệu hay cố tình cho vào thì sẽ bị xử lý nghiêm chuyển cơ quan công an để điều tra...”, ông Phong cho biết.

Thị trường thực phẩm chức năng thời gian qua được ví như một ma trận, nay lại có những sản phẩm vi phạm chất lượng, chứa chất cấm, khiến người tiêu dùng khó có thể biết đâu là sản phẩm tốt, xuất xứ ghi trên nhãn có đúng với thực tế hay không.

Bên cạnh việc cơ quan chức cần tăng cường hậu kiểm chất lượng thực phẩm chức năng, các chuyên gia cũng khuyến cáo, trước khi quyết định mua sản phẩm, người tiêu dùng nên tra cứu thông tin liên quan đến công bố và quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng, trên các trang web: https://congkhaiyte.moh.gov.vn và https://nghidinh15.vfa.gov.vn.

Ngoài ra, cần đọc kỹ nhãn sản phẩm, xem rõ về thành phần, tác dụng; chọn mua các sản phẩm của cơ sở uy tín, thông tin rõ ràng và phải có hóa đơn để làm bằng chứng cho việc mua bán hàng hóa giữa hai bên.