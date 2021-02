Vì sao vaccine COVID-19 nhập khẩu có thể tiêm ngay cho người Việt Nam?

(VTC News) -

Sáng 23/2, tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, các chuyên gia cho biết, vaccine Astra Zeneca đang về Việt Nam, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiền thẩm định chất lượng. Theo đó, về nguyên tắc, khi về đến Việt Nam vaccine có thể tiêm ngay được.

Theo ông Trần Đắc Phu, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế), các loại vaccine khi về Việt Nam như trước đây là Quinvaxem hay ComBE Five, đều được thử nghiệm đánh giá an toàn. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì đây là tình huống khẩn cấp nên Bộ Y tế đã phối hợp với các đơn vị để tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên, đối tượng nguy cơ theo đúng kế hoạch.

Ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế).

“Vấn đề vaccine COVID-19 được Cục Y tế dự phòng thực hiện, phối hợp với Cục Dược cấp phép, lên kế hoạch phân phối và Cục Đào tạo (Bộ Y tế) theo dõi đánh giá hiệu quả. Chúng ta sẽ không tiêm vaccine ồ ạt mà không theo dõi. Đây là cách làm khôn ngoan để vừa chống dịch vừa kiểm soát độ an toàn, để đảm bảo đưa vaccine COVID-19 an toàn nhất cho người dân”, ông Phu khẳng định.

Cũng theo ông Phu, ở những nước nước tiêm vaccine COVID-19 trên diện rộng, như Israel, hiện vẫn khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, thực hiện các biện pháp khử khuẩn và giữ khoảng cách… “Virus lây theo giọt bắn, do đó đây vẫn luôn là các biện pháp phòng dịch hữu hiệu đầu tiên. Chúng ta phải hiểu rõ, vaccine khi tiêm vào sẽ không tạo ra miễn dịch ngay và đặc biệt chúng ta còn phòng ngừa biến chủng virus, hướng tới miễn dịch cộng đồng với 70% dân số”, ông Phu nói.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch tổng thể từ tập huấn, tuyên truyền cho đến lập danh sách các đối tượng được tiêm vaccine. Đối với vaccine từ nguồn COVAX, dự kiến cuối quý I/2021 - đầu quý II/2021 sẽ có 4,8 triệu liều đầu tiên về Việt Nam.

“Vaccine từ nguồn của COVAX là một nhánh trong kế hoạch tổng thể này, bên cạnh đó còn có nguồn vaccine do chúng ta đặt mua của nước ngoài, sau này có thể có cả vaccine sản xuất trong nước”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết.

Về khả năng ứng phó các tai biến tiêm chủng có thể xảy ra khi tiêm vaccine ngừa COVID-19, ông Tuyên cho biết, việc đánh giá hiệu quả, độ an toàn, liều lượng tiêm chúng ta đang tuân theo các thông báo WHO hoặc các cơ quan y tế quốc tế có thẩm quyền. Việt Nam đang cho phép nhập và lưu hành, triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong điều kiện khẩn cấp để phòng chống dịch bệnh. Do vậy, việc đánh giá, dự báo khả năng xảy ra tai biến tiêm chủng cũng như hiệu quả của vaccine phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

“Vì vậy trong kế hoạch tổng thể mà Bộ Y tế sẽ ban hành, bên cạnh những lợi ích, tác dụng của vaccine, chúng ta cũng phải tuyên truyền về những tác dụng, phản ứng không mong muốn có thể xảy ra để người dân biết và đồng hành cùng ngành y tế”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định.

Với dự kiến sẽ tiêm chủng cho hàng triệu người trong một thời gian ngắn, lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng, việc ứng phó, xử lý những tai biến có thể xảy ra sau tiêm chủng hoàn toàn trong khả năng của ngành y tế, với rất nhiều kinh nghiệm trong quá trình triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng hàng chục năm qua. Việc lập danh sách các đối tượng tiêm vaccine miễn phí đầu tiên sẽ theo nguyên tắc ưu tiên cho những lực lượng tuyến đầu chống dịch và thực hiện trước ở những địa phương đang có dịch.

“Dù tiêm miễn phí hay theo diện xã hội hoá thì đều phải theo lộ trình, kế hoạch tổng thể của Bộ Y tế”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh.

Với vấn đề vaccine, Ban Chỉ đạo khẳng định, Việt Nam đã nỗ lực hết sức để sớm có vaccine COVID-19, nhưng không thể có ngay một lúc số lượng vaccine để cung cấp đủ cho người dân. Do vậy, vaccine phải được phối theo các đối tượng ưu tiên. Tới đây, vaccine COVID-19 cả nguồn từ nước ngoài và sản xuất trong nước sẽ được hoàn thiện, đáp ứng đầy đủ, cơ bản như chương trình vaccine mở rộng như vaccine Quinvaxem.

Các thành viên Ban Chỉ đạo cũng cho biết, Chính phủ cũng đang chỉ đạo để triển khai vaccine COVID-19 sản xuất trong nước. Theo đó, sẽ rút ngắn các thủ tục hành chính, nhưng vẫn đảm bảo các khâu an toàn và hiệu quả trong sản xuất, phát triển vaccine.