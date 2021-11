Vì sao tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nam giới cao hơn phụ nữ?

Azita Ghahramani lo lắng sẽ không qua khỏi COVID-19 vì tình trạng bệnh nền của cô, bao gồm cả cao huyết áp. Ghahramani và chồng là Scott Downing cùng con trai chuyển đến một vùng hẻo lánh của tiểu bang Maine và tránh hầu hết các giao tiếp xã hội. Dù vậy, cả 3 thành viên trong gia đình đều mắc COVID-19 vào tháng 3/2021. Trái ngược với lo lắng về nguy cơ tử vong của Ghahramani, chồng của cô là người qua đời vì COVID-19.

Phụ nữ chiếm 45,6% số ca tử vong do COVID-19 và nam giới chiếm 54,4%. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nam giới

Theo NY Times, nam giới có nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn nhiều so với phụ nữ và có nhiều khả năng phải đặt nội khí quản và nằm viện lâu hơn. Sự chênh lệch về số ca tử vong do COVID-19 giữa nam và nữ đã tồn tại từ đầu đại dịch, trước khi có bất kỳ loại vaccine nào. Nam giới cũng có nguy cơ mắc một số biến chứng hiếm gặp sau khi tiêm chủng cao hơn và suy giảm miễn dịch nhanh hơn sau khi tiêm vaccine. Tới nay, lý do về những tình trạng trên vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.

Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy, cho tới nay, tại Mỹ, phụ nữ chiếm 45,6% số ca tử vong do COVID-19 và nam giới chiếm 54,4%. Trong số những người Mỹ ở độ tuổi từ 65-84, nhóm có nguy cơ mắc COVID-19 nghiêm trọng cao nhất, khoảng cách này thậm chí còn lớn hơn với 57,9% số ca tử vong ở nam giới và 42,1% ở phụ nữ.

Các biến chứng hiếm gặp sau khi tiêm vaccine COVID-19 xảy ra ở nam giới nhiều hơn so với phụ nữ. Một nghiên cứu gần đây tại Israel về vaccine Pfizer-BioNTech cho thấy, tỷ lệ mắc viêm cơ tim ở nam giới cao gần 18 lần so với nữ giới trên 16 tuổi.

Cũng có bằng chứng cho thấy khả năng miễn dịch từ vaccine Pfizer suy giảm nhanh hơn ở nam giới. Nghiên cứu gần đây khác từ Israel cho thấy, 6 tháng sau khi tiêm mũi thứ hai, mức độ kháng thể “ở nam giới thấp hơn đáng kể so với nữ giới”. Đối với nam giới từ 65 tuổi trở lên, mức độ kháng thể sau khi tiêm chủng thấp hơn 46% so với phụ nữ cùng độ tuổi đã tiêm vaccine.

Lý do

Một số chuyên gia cho rằng, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nam giới cao hơn phụ nữ do tỷ lệ tiêm chủng ở đối tượng này thấp hơn. Chỉ hơn 50% nam giới Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ, trong khi tỷ lệ này ở phụ nữ là 55%. Tuy nhiên, chỉ riêng tỷ lệ tiêm chủng không thể giải thích lý do tại sao nam giới tử vong do COVID-19 nhiều hơn, vì sự chênh lệch về số ca tử vong và các biến chứng đã xuất hiện trước khi có vaccine COVID-19.

Một số nhà nghiên cứu cho rằng, tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nam giới cao hơn là điều không có căn cứ. Những người khác lại nói rằng, các yếu tố như tuân thủ đeo khẩu trang hoặc tình trạng bệnh nền có thể là nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch này. Nhiều ý kiến cho rằng sự chênh lệch trong tỷ lệ tử vong do COVID-19 giữa nam và nữ có thể do nam giới hút thuốc lá nhiều hơn.

Công việc và các yếu tố xã hội khác như đeo khẩu trang có thể là một trong những nguyên nhân, dù phụ nữ chiếm tỷ lệ cao trong số những người lao động thiết yếu và đảm nhận nhiều hơn các công việc như trợ lý y tế và chăm sóc tại viện dưỡng lão, điều khiến họ có nguy cơ phơi nhiễm với SARS-CoV-2 cao hơn. Ngoài ra, còn có những yếu tố về sinh học cần được làm sáng tỏ hoặc nghiên cứu thêm.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale lưu ý rằng, có sự khác biệt rõ ràng về phản ứng miễn dịch đối với SARS-CoV-2 giữa nam giới và phụ nữ. Ví dụ, các bệnh như lao thường phổ biến hơn ở nam giới, và nam giới thường có tải lượng virus cao hơn đối với virus viêm gan C và HIV. Các nhà nghiên cứu khác cũng tìm thấy sự khác biệt trong phản ứng miễn dịch của nam giới và phụ nữ đối với COVID-19.

Theo một số nhà nghiên cứu khác, các yếu tố về nội tiết có thể có tác động đến phản ứng miễn dịch giữa nam giới và phụ nữ. Testosterone có thể làm giảm phản ứng miễn dịch của nam giới, trong khi estrogen có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phụ nữ có xu hướng có nhiều tế bào B miễn dịch hơn, qua đó tạo ra kháng thể. Estrogen có thể ức chế loại tế bào miễn dịch được cho là có nguy cơ gây viêm cơ tim.

Tuy nhiên, những lý do khiến tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở nam giới cao hơn phụ nữ vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Theo NY Times, cần có nhiều nghiên cứu hơn để hiểu rõ về vấn đề này.

Các quan chức y tế cần cởi mở hơn trong việc tìm hiểu những khác biệt về giới tính khi mắc bệnh. Một cách để giải quyết sự chênh lệch về tỷ lệ tử vong do COVID-19 giữa nam và nữ hiện nay là tập trung tiêm vaccine và tiêm mũi tăng cường cho nam giới.