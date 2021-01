Vì sao trùm giang hồ Bình 'vổ' ở Thái Bình bị bắt?

(VTC News) -

Tối 22/1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 16/9/2019 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình).

Bên cạnh quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (tức Bình "vổ", SN 1975, trú tại thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) cùng tội danh trên.

Các quyết định và lệnh nêu trên được Viện KSND tỉnh Thái Bình phê chuẩn.

Trùm giang hồ Bình "vổ" bị bắt. (Ảnh: Tiền phong).

Một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho hay, Bình "vổ" bị bắt khoảng 17h30 ngày 22/1 khi đang ở TP Thái Bình.

Theo tìm hiểu của PV, Bình "vổ" là một trùm giang hồ có "số má", hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: cờ bạc, bảo kê, xây dựng cây xăng không phép…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp chặt chẽ Viện KSND tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh theo quy định.