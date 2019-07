Vì sao triệt phá tụ điểm đánh bạc công nghệ cao của người Trung Quốc ở Hải Phòng gặp khó khăn?

Sáng 29/7, trả lời PV VTC News, ông Lê Lương – Chủ tịch UBND quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết sự việc tổ chức đánh bạc công nghệ cao xảy ra ở doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nên đề nghị phóng viên tìm câu trả lời ở lãnh đạo TP Hải Phòng.

Khu đô thị Our City (Hải Phòng) bao gồm các khu căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện…

Cũng trong sáng cùng ngày, thông tin với PV VTC News, ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch UBND phường Hải Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) cho biết Khu đô thị Our City của Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam, 100% vốn của chủ doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), với diện tích trên 43ha.

Tuy nhiên, ông Hưng cho biết từ khi khu đô thị này đi vào hoạt động, chỉ duy nhất một lần đoàn liên ngành của Sở Tài Nguyên và Môi trường Hải Phòng mời đại diện chính quyền địa phương tham gia cùng đoàn kiểm tra, thẩm định để cấp phép cho khu đô thị này xả nước thải ra môi trường.

Ngoài ra, lãnh đạo phường Hải Thành cũng thông tin chưa có đoàn liên ngành nào của Thành phố Hải Phòng xuống kiểm tra, giám sát hoạt động ở khu đô thị này mà UBND phường Hải Thành được mời tham gia.

"Ngay cả việc chính quyền địa phương cũng chưa một lần được tiếp cận làm việc với khu đô thị này, khi đến nhân viên họ đều từ chối và bảo phải xin ý kiến Tổng giám đốc. Do vậy, chính quyền địa phương không thể biết trong Khu đô thị Our City họ hoạt động những gì.

Bên cạnh đó, từ khi đi vào hoạt động đến nay, khu đô thị này mới có 27 người Trung Quốc đăng ký tạm trú tại địa phương, thông qua các cơ quan chức năng của Hải Phòng", lãnh đạo phường Hải Thành chia sẻ.

Trưa cùng ngày, trả lời VTC News, ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết dự án Khu đô thị Our City do người nước ngoài làm chủ đầu tư. Dù đã biết có những dấu hiệu phạm tội ở khu vực này nhưng do có yếu tố nước ngoài nên lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý.

“Hoạt động trái phép này đã được cơ quan chức năng theo dõi từ lâu, tuy nhiên do có yếu tố người nước ngoài nên trong quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn chứ không thể phá án trong ngày một ngày hai. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, khi có kết quả chính thức chúng tôi sẽ thông tin” – ông Lê Khắc Nam chia sẻ.

Hơn 380 người Trung Quốc đang vận hành hệ thống đánh bạc công nghệ cao này vừa bị cơ quan công an đột kích, bắt giữ.

Trước đó, ngày 27/7, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng triệt phá thành công nhóm đối tượng người Trung Quốc hoạt động phạm tội sử dụng công nghệ cao tại TP Hải Phòng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tại một khu đô thị mới của thành phố Hải Phòng, ổ nhóm đối tượng gồm hơn 380 người Trung Quốc đã tham gia tổ chức điều hành các website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề…

Sơ bộ bước đầu, cơ quan chức năng xác định số tiền đã giao dịch trên hệ thống mạng đánh bạc là hơn 3 tỷ Nhân dân tệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng Việt Nam).

Cơ quan Công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Thủ đoạn phạm tội của số đối tượng người Trung Quốc là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

“Đây cũng là vụ án với số lượng đối tượng người nước ngoài và số tiền đánh bạc, cá cược trên mạng lớn nhất từ trước đến nay đã được đấu tranh triệt phá tại Việt Nam” – Bộ Công an thông tin.

Hiện, Cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

