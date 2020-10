Vì sao TP.HCM đề xuất bắt buộc ô tô dán thẻ thu phí tự động?

Sở GTVT TP.HCM vừa đề xuất Bộ GTVT sớm trình cấp thẩm quyền ban hành các quy định bắt buộc ô tô phải dán thẻ thu phí giao thông tự động. Đồng thời quy định chủ ô tô nộp tiền vào tài khoản trả trước với giá trị nạp tối thiểu để thanh toán dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng và để các cơ quan chức năng có chế tài đối với trường hợp vi phạm.

Trạm thu phí cầu Phú Mỹ (Quận 2).

Sở GTVT TP.HCM cho biết, hiện số lượng xe ô tô sử dụng dịch vụ thu phí tự động ETC ở TP.HCM còn rất thấp. Từ tháng 10/2018 đến nay, hệ thống thu phí tự động trạm thu phí An Sương - An Lạc (Quốc lộ 1, quận Bình Tân) chỉ có 5,4% tổng số lượt xe sử dụng thẻ thu phí tự động.

Ở trạm thu phí cầu Phú Mỹ (Quận 2) chỉ có 27% tổng số lượng xe sử dụng thẻ thu phí tự động.

Trong khi đó các trạm thu phí ghi nhận nhiều trường hợp xe đã dán thẻ thu phí tự động và đã mở tài khoản nhưng không nộp tiền vào tài khoản.

Bên cạnh đó, việc liên thông giữa các trạm thu phí tự động tại TP.HCM với trạm thu phí các tuyến đường cao tốc và các trạm thu phí ở Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chưa đồng bộ nên chưa phát huy hiệu quả của hệ thống thu phí ETC.