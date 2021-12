Vì sao TP.HCM trở lạnh, nhiệt độ còn 19 độ C?

(VTC News) -

Video: TP.HCM trở lạnh, nhiệt độ còn 19 độ C

Ngày 5/12, trả lời VTC News ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, những ngày qua TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ nhiệt độ xuống thấp là do áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc hoạt động mạnh.

Áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông, nên khi tiến về phía Nam một phần khối không khí ít bị chắn bởi địa hình (đồi núi ở các tỉnh phía Bắc, miền Trung) nên sóng lạnh khuếch tán sâu xuống phía Nam làm cho nhiệt độ giảm.

TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nhiệt độ rạng sáng còn dưới 19 độ C. (Ảnh minh họa)

“Mặt khác trên tầng cao ảnh hưởng bởi trường phân kì, dòng không khí không tạo đối lưu, ban đêm mây ít phát triển nên quang mây, tạo điều kiện bề mặt mất nhiệt nhanh hơn, do đó sáng sớm nhiệt càng giảm nhanh”, ông Quyết nói.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, kết quả quan trắc nhiệt độ sáng 5/12, tại TP.HCM nhiệt độ xuống thấp ở ngưỡng 19 - 20 độ C, trời lạnh. Còn tại tỉnh Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang có nhiệt độ thấp nhất là 19 - 20 độ C.

Những ngày tới, TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ duy trì thời tiết nắng ráo vào ban ngày, ban đêm se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động 19 - 21 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực miền Đông và miền Tây trong 48 đến 72 giờ tới áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông sau ổn định, gió đông bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông của Nam bộ. Trên cao đới gió lệch đông vẫn chi phối khu vực.

Trong những ngày tới thời tiết phổ biến mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào nhẹ ở một số nơi. Nhiệt độ xu hướng tăng dần trở lại.

Nhiệt độ thấp nhất miền Đông Nam Bộ dao động 19 - 23 độ C, phía bắc miền Đông có nơi dưới 19 độ C, tại miền Tây dao động 20 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất miền Đông Nam Bộ dao động từ 30 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C, còn ở miền Tây dao động từ 28 - 31 độ C.