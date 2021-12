Vì sao TP.HCM không mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á?

(VTC News) -

Khẳng định với VTC News, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) không mua bộ xét nghiệm COVID-19 (kit test) của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á (Việt Á). Theo bà Mai, TP tổ chức đấu thầu theo đúng giá mà Bộ Y tế đưa ra.

Bà Mai cho biết, nguồn kit test COVID-19 do Bộ Y tế cung cấp cho thành phố không nhiều. HCDC đã tổ chức đấu thầu theo đúng giá của Bộ Y tế đưa ra.

“Bộ Y tế cũng hướng dẫn sử dụng kit test trên địa bàn, ra văn bản quy định rõ ràng về giá kit test. TP.HCM đấu thầu rộng rãi và mua đúng theo giá hoặc thấp hơn giá của Bộ Y tế đưa ra”, bà Mai nói.

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai.

Giải thích lý do không mua kit test của Việt Á, bà Mai cho hay, mặc dù Việt Á có tham gia đấu thầu nhưng vì giá của Việt Á đưa ra thời điểm dịch bùng phát quá cao nên TP.HCM quyết định không mua. Lúc đó, HCDC chọn mua của một số công ty có thương hiệu (có sản phẩm bán rộng rãi cả nước) với giá tối ưu, phải chăng, thấp hơn nhiều mà giá Việt Á đưa ra.

"Thời điểm đó, thậm chí Việt Á còn cho thành phố mượn kit test nhưng thành phố không mua vì giá Việt Á đưa ra quá là cao", bà Mai khẳng định.

Tại TP.HCM, trong giai đoạn đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát mạnh và kéo dài, nhu cầu về kit test COVID-19 rất lớn. Theo Sở Y tế TP.HCM, ước tính thông qua việc đấu thầu mua sắm, tài trợ, đến nay TP.HCM đang sử dụng khoảng 23 triệu kit test nhanh các loại (trong đó có 15 triệu kit test được tài trợ, 8 triệu kit test mua) với tổng số tiền trên 540 tỉ đồng. Số kit test nhanh này được mua từ 9 công ty, với giá từ 50.000 - 178.000 đồng/kit test.

Thời điểm chống dịch, UBND thành phố, Sở Y tế TP.HCM đã có ban hành hướng dẫn việc mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng chống dịch COVID-19 gửi các đơn vị, trong đó quy định rõ về hình thức lựa chọn thầu, quy trình chỉ định thầu, thẩm quyền quyết định hình thức lựa chọn thầu, giá gói thầu, hạn mức mua sắm, nguồn kinh phí... đến tất cả các đơn vị trong hệ thống y tế thành phố yêu cầu áp dụng.

Liên quan đến việc nâng khống giá kit test COVID-19 của Công ty VIệt Á, Phan Quốc Việt, người sáng lập, đồng thời là Tổng Giám đốc Công ty đã cung ứng kit test cho trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành phố trên cả nước với doanh thu gần 4.000 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Phan Quốc Việt lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 "bắt tay" với giám đốc CDC một số địa phương nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 để hưởng lợi bất chính với số tiền lớn.

Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ, Nghệ An và triệu tập ghi lời khai nhiều đối tượng có liên quan.