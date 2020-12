Vì sao thời tiết TP.HCM sáng nay se lạnh như miền Bắc?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (21/12), TP.HCM và khu vực lân cận duy trì thời tiết mát mẻ do chịu ảnh hưởng chủ yếu bởi gió đông bắc lạnh và khô.

Ban ngày mây thay đổi, nắng yếu gián đoạn. Đêm và sáng sớm, trời se lạnh. Mưa rào chỉ xuất hiện cục bộ với lượng nhỏ. Nhiệt độ ngày và đêm ít thay đổi. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29 đến 32 độ C, thấp nhất khoảng 21-24 độ C. Miền Đông có nơi dưới 21 độ C.

Sáng nay TP.HCM có nơi nhiệt độ xuống 21 độ C.

Lý giải vấn đề này, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, nhiệt độ thấp do ảnh hưởng của không khí lạnh. Thời gian vừa qua, TP.HCM ít mua, nhiệt thấp chủ yếu do không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam.

Nhiệt độ xuống thấp phụ thuộc vào cường độ không khí lạnh, nếu càng mạnh thì nhiệt độ càng giảm sâu. Không khí lạnh thường chững lại ở đèo Hải Vân, nhưng nếu mạnh nó sẽ vượt qua đèo, lấn sâu xuống vĩ độ thấp gây nên nhiệt độ thấp ở Nam Bộ và TP.HCM,

Cũng theo ông Quyết, diễn biến thời tiết tại TP.HCM là hoàn toàn bình thường. Những tháng cuối năm sẽ xuất hiện một số đợt không khí lạnh mạnh ảnh hướng xuống phía Nam. Từ nay tới hết tháng 2/2021 dự báo TP.HCM sẽ còn xuất hiện một số ngày có nhiệt độ thấp dưới 20 độ, thậm chí 17-18 độ C.